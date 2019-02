L'aparició de la Crida tensa el consell nacional del PDECat

Bonvehí reclama unitat davant les discrepàncies obertes sobre l'encaix entre la Crida i el PDECat; quadres del partit critiquen la presència de Calvet i Morante a la cúpula del projecte de Puigdemont

El consell nacional extraordinari del PDECat , celebrat aquest dissabte a l'hotel Hesperia Tower de L'Hospitalet de Llobregat, transcorria de manera plàcida fins que ha arribat el torn d'intervencions dels assistents a porta tancada. Segons fonts coneixedores de la trobada consultades per, hi ha hagut quadres territorials i representants de les bases que han volgut agafar el micròfon per preguntar en quin punt es troba la relació amb la Crida Nacional per la República i per reivindicar l'essència del partit. En contraposició, segons les mateixes fonts, partidaris d'integrar el PDECat dins la Crida han reivindicat el lideratge de Carles Puigdemont.Les intervencions més crítiques amb l'associació impulsada per l'expresident de la Generalitat -i militant del partit- han estat d'un representant de Sant Andreu, d'un de Ciutat Vella i també Marcel·lí Martorell, cap de llista per Capellades. També un conseller nacional de Lleida, que ha fet la següent reflexió: "Sempre hem de reflexionar i cedir els del PDECat?". El reguitzell d'intervencions -algunes de les quals crítiques amb el fet que Damià Calvet, conseller de Territori, i Montse Morante, membre de la direcció del partit, siguin a la cúpula de la Crida- ha fet que s'activessin els més propers a Puigdemont, que han demanat alinear l'estratègia del PDECat amb la de l'expresident."Avui la base ha expressat malestar", reflexionava a la sortida un dirigent consultat. "Els que defensen la Crida són gent amb càrrec, i també assessors del Govern", remarcava una altra veu assistent al consell nacional. Morante, dins la reunió, ha agafat el micròfon per destacar el lideratge de Puigdemont, així com també ho ha fet una representant de Lleida i fundadora del nou moviment liderat per Jordi Sànchez. És el primer cop que en un consell nacional es tracta la qüestió de manera tan oberta.I, davant del debat, quina posició ha adoptat el president del PDECat, David Bonvehí? Ha fet, segons les fonts consultades, una crida a la "unitat", i ha repetit en bona mesura l'argumentari que va desplegar dilluns després de l'executiva del partit: els dos projectes són compatibles sempre i quan la Crida no actuï com un partit, és a dir, que no es presenti a les eleccions. Bonvehí treballa fa mesos en una proposta d'encaix entre les dues ànimes postconvergents, i aspira a guanyar temps -potser, fins i tot, quan acabin les municipals i les europees- per acabar de bastir-la."És simptomàtic que hagi intervingut gent contrària a la Crida sense por a ser fulminats", retrata un dels consellers nacionals consultats. La qüestió fa mesos que s'arrossega internament, i els presos han reclamat fer compatibles les dues coses, però augmenta la distància entre els partidaris de mantenir perfil propi i els que aposten per dissoldre's -com a espai polític, no tant com a partit- dins del nou moviment. A la direcció hi ha sectors als quals no agrada que Puigdemont i els seus afins "menystinguin" el partit en l'elaboració de llistes, com passa a Barcelona, on es vol relegar Neus Munté -guanyadora de les primàries- més enllà del cinquè lloc.El senador Josep Lluís Cleries, una de les veus del PDECat més properes a Puigdemont, ha estat l'encarregat de defensar la proposta de resolució d'urgència en la qual es demana "fer efectiva" la investidura de l'expresident. Segons ell, els presos han demanat que es faci costat al text. Lluís Font, membre de la direcció i diputat de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament, ha posat de manifest el suport de la cúpula al document però també ha deixat clar que mai s'han allunyat del compromís de restitució.La proposta de resolució, breu, insta els grups parlamentaris que van subscriure el pacte de legislatura -especialment ERC però també que la CUP, ara desmarcada del Govern però partidària el gener de l'any passat de tornar a investir Puigdemont encara que fos a distància i contravenint les mesures cautelars del Tribunal Constitucional (TC)- a "complir-lo". Segons el PDECat, cal "fer efectiu", d'aquesta manera, el mandat de les eleccions del 21-D, en les quals l'expresident va ser el candidat independentista amb més vots a les urnes, 12.000 més que els republicans i amb dos escons més que ells.En la intervenció oberta als mitjans, Bonvehí ha estat diàfan a l'hora d'apostar per una aliança amb el PNB i els nacionalistes gallecs en cas que no hi hagi -com tot sembla indicar- una candidatura unitària de l'independentisme. "Avui és convenient donar dos missatges: el PDECat, sigui quina sigui la fórmula, hi serem amb totes les conseqüències; i que, en la situació extraordinària que vivim, ens trobaríem còmodes amb les aliances actuals", ha apuntat el president del partit.L'aliança que surti de la direcció serà votada per la militància, segons ha avançat Bonvehí. El reglament per escollir els candidats s'ha aprovat aquest mateix dissabte i un dels noms que s'han ofert per ser-hi és Jordi Turull, tal com va avançar. Malgrat això, hi ha dirigents del PDECat que donen pràcticament per fet que Puigdemont acabarà reclamant que el cap de cartell sigui Jordi Sànchez. En principi, una aliança que aplegui la Crida i el PNB és complicada, perquè els nacionalistes bascos no disposen d'una relació òptima amb Puigdemont des de la tardor del 2017.

