Cuixart i Forcadell no respondran a Vox en el judici a l'1-O

Jordi Cuixart i Carme Forcadell no respondran a les preguntes de Vox durant el judici a l'1-O. Així ho han confirmat els seus advocats, Olga Arderiu (en el cas de l'expresidenta del Parlament) i Benet Salellas (per part del president d'Òmnium) en una entrevista al Via Lliure de RAC1. Arderiu ha explicat que després d'haver admès tants testimonis "s'hauria d'habilitar un quart dia de judici". "Si el (quart) dia fos divendres, podria afectar les visites a Alcalá-Meco, però també se’n fan dissabte i diumenge", ha explicat l'advocada de Forcadell. També ha explicitat que l'expresidenta del Parlament està preparant el judici en català i demanarà la traducció simultània.Per part de la defensa de Cuixart, Salellas s'ha sumat a la premissa que tres dies de judici són "incontrolables" i el procediment derivarà a un "calendari de més dies". "No podem oblidar que és una causa amb molts advocats, amb moltes parts i centenars de testimonis", ha recordat Salellas.L'advocada de Forcadell també ha volgut respondre Casado, que reclamava que els presos mai tornessin a Catalunya per "no tenir més privilegis". Arderiu considera que és "una mostra més del desig de venjança i d'infondre por". Salellas també ha volgut incidir que amb els testimonis de l'expresident espanyol Mariano Rajoy i l'exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaria "aflorarà la veritable naturalesa política del judici".

