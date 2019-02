Els observadors internacionals insisteixen en ser al judici del procés

La plataforma d'entitats International Trial Watch - Catalan Referendum Case sol·licitarà una reunió amb el president de la Sala Segona del Tribunal Suprem (TS), Manuel Marchena, per reiterar la seva petició d'espais reservats per a observadors internacionals en el judici a dirigents independentistes presos per l'1-O i el procés sobiranista català En un comunicat aquest dissabte, l'entitat ha assegurat que continuarà "treballant perquè l'observació acreditada sigui possible" després que el TS rebutgés aquest divendres reservar-li places a la sala del judici.El tribunal va indicar que el judici serà televisat en directe i que "tot ciutadà que vulgui convertir-se en observador nacional o internacional, del desenvolupament del judici, podrà fer-ho".ITW afirma que es va crear per "facilitar la presència acreditada d'observadors/es que es desplaçaran expressament des de ciutats europees i americanes per realitzar el mandat de les seves organitzacions internacionals de drets humans", així com acreditar catedràtics i professors universitaris de dret penal, processal i constitucional d'universitats espanyoles.A més, l'entitat ha reivindicat la seva "independència i autonomia institucional, política i econòmica respecte de tot organisme" i ha assegurat no tenir cap relació amb les peticions d'algunes de les parts processals.A tot això, ha afirmat que "en tot cas, des del primer dia, representants acreditats de la plataforma, estaran presents a les portes del Tribunal Suprem".

