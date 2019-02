Anna Saliente, cap de llista de la CUP Barcelona

La CUP de Barcelona ja té candidata per a les eleccions municipals. Es tracta d’ Anna Saliente , escollida entre els vuit primers noms que encapçalaran la llista de la formació de l'esquerra independentista.Els militants de la CUP-Capgirem Barcelona havien de triar entre els vuit candidats que el partit va presentar el passat 15 de desembre. El número 2 serà Jordi Magrinyà, la 3 Marga Olalla, el 4 Marc Cerdà i la 5 Alba Sanjurjo. Es dona la circumstància que cap dels cinc regidors que han format part del consistori –ni els tres que van començar el mandat ni els dos que s'hi van incorporar posteriorment- van renunciar a formar part de la llista.ime.Va néixer a Barcelona, al barri del Baix Guinardó, l’agost de 1991. La seva activitat política va començar al moviment estudiantil mentre cursava Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va iniciar la seva militància a l’Assemblea de Polítiques i Sociologia, i va participar en les mobilitzacions contra la pujada de les taxes en les matrícules universitàries i, posteriorment, en l’ocupació del rectorat.L’any 2013 es va traslladar al barri d’Horta i va començar a col·laborar amb la CUP d’Horta-Guinardó, on va iniciar la militància uns mesos més tard. Durant els últims anys, ha estat membre del secretariat municipal (a l’àrea d’Organització i Democràcia Interna i a la de Feminisme i LGBTI) i també ha fet de representant ocasional al consell polític de la CUP a nivell nacional.Actualment és militant de la CUP i d’Endavant OSAN i participa en el teixit associatiu del barri d’Horta, en l’ateneu popular i en el CDR. Paral·lelament, ha dedicat una part del seu temps a la formació en teoria marxista. Laboralment, té formació específica en l’àmbit del gènere i actualment treballa en la defensa dels drets de les dones que exerceixen la prostitució. Anteriorment havia treballat al sector dels serveis com a dependenta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor