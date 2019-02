«Aquesta és l'Espanya real»: la contundent resposta d'Òmnium al vídeo per netejar la imatge de l'Estat

El govern espanyol ha iniciat una campanya a l'estranger per netejar la imatge de l'Estat coincidint amb l'inici del judici a l'independentisme. Una de les accions ha estat el vídeo The real Spain on diverses personalitats canten les bondats del sistema democràtic espanyol.La resposta d'Òmnium ha estat contudent. En un vídeo distribuït aquest dissabte a les xarxes socials –l'endemà del trasllat dels presos polítics a Madrid- es pregunta: "Parlem d'Espanya?".La resposta és afirmativa i serveix per denunciar la repressió de l'Estat contra l'independentisme, la retallada de drets civils i socials, el rescat del sector bancari, els impediments per rescatar migrants, la pobresa energètica, el maltractament animal i els dèficits en memòria històrica, entre altres.El vídeo, que vol mostrar "l'Espanya real", forma part de la campanya "Judici a la democràcia"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor