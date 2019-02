El PDECat aposta per anar amb el PNB a Europa per la impossibilitat d'una llista unitària

El president del PDECat, David Bonvehí, ha defensat aquest dissabte davant del consell nacional del partit l'aposta per una aliança amb el PNB de cara a les eleccions europees davant del fracàs d'una llista unitària de l'independentisme que els nacionalistes han defensat al llarg dels últims mesos. El pacte amb els nacionalistes bascos és complex, perquè no veuen amb bons ulls la figura de Carles Puigdemont, situat al capdavant de la Crida i que no es descarta com a candidat. L'última decisió la tindrà la militància a través d'una consulta encara sense data. En una intervenció extensa, Bonvehí també ha defensat la via del referèndum davant la imminència del judici i la negativa als pressupostos de Pedro Sánchez si no hi ha una negociació real."El PDECat mai ha estat un problema per a la unitat, ni la generositat que necessita el país en aquests moments. Hem d'interpel·lar el conjunt de forces independentistes. Necessitem donar un missatge a Europa. Ens hem de refermar en aquesta voluntat", ha destacat Bonvehí, que ha revelat converses amb Ramon Tremosa per enfocar la campanya. Si no hi ha llista unitària, hi ha opcions obertes, com és el cas de l'aliança amb el PNB. "Avui és convenient donar dos missatges: el PDECat, sigui quina sigui la fórmula, hi serem amb totes les conseqüències; i que, en la situació extraordinària que vivim, ens trobaríem còmodes amb les aliances actuals", ha apuntat.Ha assenyalat que defensa una aliança amb el PNB. "Que ningú dubti de les aliances que hem tingut a nivell estatal i europeu, però la decisió l'hem de prendre amb tots els associats", ha asseverat Bonvehí. "Les circumstàncies són extraordinàries", ha apuntat. Tenint en compte que és complicada una aliança de totes les forces independentistes, ha ressaltat que s'estan explorant aliances."Som conscients del moment transcendental que estem vivint com a societat, especialment sobre els drets fonamentals. Ens estan colpejant a tots", ha destacat en relació a la imminència del judici. Malgrat tot, ha dit, cal "fer política". El president del PDECat ha volgut recordar els nou presos polítics, ja traslladats a Madrid davant del procés que arrencarà el 12 de febrer al Tribunal Suprem . Els assistents al conselll nacional s'han aixecat entre crits de "llibertat, llibertat". "Són herois per sempre més d'aquest país", ha insistit Bonvehí. Dimecres van rebre la seva visita.La presó preventiva, ha recalcat, ha estat "inhumana". "Haurem de seguir denunciant la vulneració dels drets fonamentals", ha destacat. El PDECat estarà "al costat" dels encausats al Suprem, i el seu president ha recalcat que caldrà "amplificar" les conseqüències del judici i el seu impacte "també a aquells que no estan ficats en política". "El judici l'afronten demanant l'absolució. No hi ha cap delicte, l'absolució hauria de ser el final del judici injust. És un procés contra l'independentisme, contra la democràcia", ha ressaltat el dirigent nacionalista davant dels quadres del partit.Els fets que es detallen en el judici "no són cap delicte", ha indicat Bonvehí, i ha advertit l'Estat que té l'última oportunitat per "no fer el ridícul" després del fracàs amb les euroordres col·leccionat a Alemanya, Bèlgica i Regne Unit. "El nostre projecte polític ha de conquerir la llibertat i aconseguir que es pugui fer un referèndum d'independència sense tot el que ha passat fins ara", ha apuntat. "Un dia farem un referèndum, el guanyarem i mai més serà un delicte", ha ressaltat el dirigent del PDECat.El consell nacional del PDECat aprova aquest dissabte una proposta de resolució d'urgència en la qual dona "ple suport" al grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat) per tal de "fer efectiva" la investidura de Carles Puigdemont. El text s'ha presentat formalment aquest mateix matí -ha anat a càrrec dels sectors més propers a l'expresident de la Generalitat- i el plenari del consell nacional ha aprovat debatre-la, i fonts del partit donen per fer que es validarà "per unanimitat".La proposta de resolució, breu, insta els grups parlamentaris que van subscriure el pacte de legislatura -especialment ERC però també que la CUP, ara desmarcada del Govern però partidària el gener de l'any passat de tornar a investir Puigdemont encara que fos a distància i contravenint les mesures cautelars del Tribunal Constitucional (TC) - a "complir-lo". Segons el PDECat, cal "fer efectiu", d'aquesta manera, el mandat de les eleccions del 21-D, en les quals l'expresident va ser el candidat independentista amb més vots a les urnes, 12.000 més que els republicans i amb dos escons més que ells.El text es votarà després que es compleixin amb tots els punts de l'ordre del dia. De moment, ja s'ha aprovat el reglament per presentar candidatures a les eleccions europees del mes de maig, i s'han presentar els plans dels àmbits temàtics i de transparència. Bonvehí ha fet un informe polític a porta tancada -el d'organització ha anat a càrrec de Ferran Bel- i després ha estat el torn de la intervenció oberta.Cap a mig matí, han pujat a l'escenari del consell nacional dirigents municipals del partit que han estat alcaldes durant anys i que no repeteixen als comicis del 26 de maig. Entre ells hi ha Josep Poblet, home fort de CDC durant dècades al camp de Tarragona, que no repetirà com a candidat a Vila-seca ni com a president de la Diputació. Mercè Conesa, presidenta del consell nacional i exalcaldessa de Sant Cugat, ara al capdavant del Port de Barcelona, també és un dels noms rellevants que no seran candidats.Entre tots ells destaca, això sí, Xavier Trias, candidat des de l'any 2003 a Barcelona i alcalde entre el 2011 i el 2015. Deixa pas com a candidat a Joaquim Forn, que vol fer tàndem amb Elsa Artadi i que ha de fer equilibris en la confecció de la llista electoral. Neus Munté, guanyadora de les primàries del PDECat però a qui Artadi vol en el número sis de la candidatura , ha rebut un fort aplaudiment del consell nacional.

