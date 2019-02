​Dos intoxicats a Tarragona per la mala combustió d'una estufa de gas

Un noi de 15 anys i una dona de 45 anys han resultat intoxicats de poca gravetat aquest dissabte a la matinada per la mala combustió d'una estufa de gas en un pis situat al número 8 de l'avinguda Maria Cristina de Tarragona.Els Bombers de la Generalitat han estat alertats de l'incident a les 0.02 hores i en arribar al lloc han trobat els afectats mig inconscients a la porta de l'immoble, on estaven sent atesos per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Posteriorment, els intoxicats han estat evacuats a l'hospital Santa Tecla. Fins al lloc s'han desplaçat tres dotacions dels Bombers que han comprovat que no quedés ningú a l'interior de l'immoble i l'han ventilat.

