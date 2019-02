VÍDEO Presó per a una dona per atacar amb un ganivet set benzineres del Baix Llobregat

Duia un ganivet a la butxaca i no dubtava en exhibir-lo si les víctimes no col·laboraven ràpidament a Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. A presó https://t.co/JikZPoUn2w pic.twitter.com/WxGataUnHp — Mossos (@mossos) 2 de febrero de 2019

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 26 de gener una dona de nacionalitat espanyola, de 31 anys i veïna de Sant Feliu de Llobregat com a presumpta autora de set robatoris amb violència i intimidació a benzineres de Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. L'arrestada utilitzava un ganivet de fulla ampla d'uns 30 centímetres de llargada per amenaçar els treballadors dels establiments i emportar-se els diners de la caixa.L'arrestada va passar a disposició judicial i la jutgessa va decretar el seu ingrés a presó. La investigació va començar el mes d'agost del 2018, quan els Mossos de la comissaria de Sant Feliu de Llobregat van ser alertats d'un robatori amb violència i intimidació en una benzinera del municipi.En el primer atracament la dona va accedir a l'interior de l'establiment, va treure un ganivet de l'interior d'una bossa de paper, de fulla ampla i d'uns 30 centímetres de llargada, i va demanar a la dependenta els diners de la caixa enregistradora.Uns mesos més tard, concretament l'onze de desembre, la dona va cometre un segon robatori amb violència i intimidació a la mateixa benzinera. En aquella ocasió, l'atracadora li va mostrar un ganivet a la treballadora que tenia mig amagat i va aconseguir endur-se tots els bitllets que hi havia a la caixa enregistradora.Només uns dies més tard, el 22 de desembre, la dona va cometre un tercer atracament en una altra benzinera de Sant Feliu de Llobregat, amb el mateix modus operandi. La mateixa autora va cometre quatre atracaments més, sempre en benzineres, els dies 16, 18, 20 i 24 de gener a Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat.Destaca que en el darrer atracament la dona no va dubtar en utilitzar la violència quan un treballador de l'establiment es va voler amagar per evitar ser atacat.Els investigadors van comprovar que l'autora dels fets era la mateixa persona i sempre actuava a la tarda, en algun cas va utilitzar un vehicle amb les plaques ocultes i majoritàriament aprofitava per actuar abans del tancament de les benzineres, quan hi havia menys afluència de clients.Finalment la matinada del 26 de gener, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Sant Feliu de Llobregat van localitzar el vehicle utilitzat per la presumpta autora dels set atracaments i van aconseguir detenir-la.Posteriorment la Unitat d'Investigació de Sant Feliu de Llobregat va poder acreditar la participació de la detinguda als set robatoris amb violència i intimidació que s'investigaven i per aquest motiu en passar a disposició judicial. La jutgessa va decretar l'ingrés a presó.Paral·lelament, la Unitat d'investigació de Cornellà de Llobregat també va resoldre dos robatoris amb violència comesos per aquesta dona en un centre d'estètica de Sant Joan Despí i una benzinera de Cornellà de Llobregat.

