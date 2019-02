El PDECat defensa «fer efectiva» la investidura de Puigdemont

No ho crec...

Per San Sadurni el 2 de febrer de 2019 a les 11:41 0 0

Poder si a titol personal el PDEcat i les seves marques blanques, ho volen fer, però n´hi ERC n´hi la CUP, crec que hi donguit suport, i més sapiguen que tenen guardia personal per als seus calçotes presidents, home tanta via eslovenia, que al final igual es fa efectiva, apart la curiositat es on es la guardia personal de les dones maltractades i assessinades... i de la canalla maltractada i assessinada, mostres no ens falten aqui a catalunya si si la catalunya manada per els independentistes.. més motius de perque la independencia ha fracasat...