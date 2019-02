L'ANC anuncia «accions més directes» per denunciar la repressió de l'Estat

Els activistes de l'ANC a l'exterior de la seu de la Comissió Europea. Foto: ANC

⬛️⬜️🎥 Missatge dels companys que passaran la nit a dins la seu de la Comissió Europea a Barcelona



👫 Vine a donar-los suport! T’esperem a passeig de Gràcia amb Provença!



👉 L’autodeterminació és un dret, no un delicte! Europa, reacciona! #Makeamove! pic.twitter.com/y7PQNPoXBw — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 1 de febrer de 2019

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha finalitzat a les 11.00 l'ocupació de la seu de la Comissió Europea a Barcelona després de 18 hores. Una vintena d'activistes han passat la nit a l'edifici situat al passeig de Gràcia amb el carrer Provença per denunciar la complicitat de les institucions europees amb la repressió de l'Estat.En acabar l'acció, els dos màxims dirigents de l'entitat –la presidenta Elisenda Paluzie i el vicepresident Josep Cruanyes- han ofert una roda de premsa. Paluzie ha anunciat un canvi en l'estratègia de l'ANC amb l'aposta per "accions més directes" com la d'aquesta nit."Entrem en una etapa diferent que necessita accions diferents. De resistència no violenta i més directes. Cal que assumim més riscos i que marquem nosaltres l'agenda", ha explicat la presidenta de l'Assemblea.Josep Cruanyes ha assegurat que l'acció ha "posat les institucions europees en un mirall" mentre que Paluzie ha afirmat que la tancada "ha molestat" i que "continuaran molestant". També ha assenyalat la UE com a ''còmplice'' de l'estat opressor i ha qualificat de ''vergonyosa'' la seva actitud.De matinada, els activistes tancats han gravat un vídeo des de l'interior de l'edifici on reclamaven que "la reivindicació arribés a Europa". "L'autoderminació és un dret", afirmaven des de l'interior de la seu de la Comissió Europea a la capital catalana.L'entitat independentista va lliurar ahir, en començar l'ocupació, una carta adreçada al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i al cap de representació de la CE a Barcelona, Ferran Tarradellas, per denunciar la "vulneració de drets fonamentals" que s'ha produït des de l'1-O. També van pujar al balcó de l'edifici i van baixar la bandera europea a mig pal i van col·locar una pancarta.En la missiva, l'ANC demana que s'activi l'article 7 del tractat de la Unió Europea per treure el dret a vot i de representació a l'estat espanyol. "No es pot tolerar un judici per un referèndum a l'Europa del segle XXI", va lamentar la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, que ha alertat de la "preocupant deriva autoritària" de la UE.Un miler de manifestants, en el moment més àlgid, van donar suport ahir a l'acció. Després, la xifra va baixar en una nit marcada per la pluja i la calamarsa.

Carta de l'ANC adreçada... by on Scribd

