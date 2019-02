El Govern adverteix que no aprovar els pressupostos bloqueja 200 milions en equipaments de Barcelona

El secretari general de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Albert Castellanos, ha alertat que gairebé 200 milions d'euros d'inversió en equipaments de la ciutat de Barcelona quedaran bloquejats si no s'aproven els comptes de la Generalitat per al 2019. "No aprovar els pressupostos suposa no poder iniciar obres en nous equipaments o obres de manteniment", ha assegurat Castellanos en una entrevista amb l'ACN, que ha instat l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, a explicar als electors de cara a les eleccions municipals les conseqüències que tindria no donar suport als comptes. El secretari general també ha avisat que la Generalitat no podrà incrementar les aportacions a consorcis "claus per al desenvolupament de polítiques socials".Pel que fa a les obres que no podrien finançar-se en cas que es prorroguin els pressupostos, Castellanos ha citat les obres previstes al centre d'urgències d'atenció primària (CUAP) de Sant Martí, la remodelació del centre d'atenció primària (CAP) del Bon Pastor o les obres de construcció de la nova escola La Maquinista de dues línies a Sant Andreu."Espero que [als veïns] se'ls digui quins són els motius de fons que han impedit totes aquestes obres i processos de remodelació. No és la manca de voluntat del Govern, és la impossibilitat d'aprovar un pressupost que posa a la disposició dels ciutadans, també de Barcelona, tots aquests recursos per cobrir necessitats i per finançar nous equipaments necessaris per a la millora de la qualitat de vida", ha argumentat el responsable d'Economia i Hisenda.En relació a les aportacions de la Generalitat a consorcis participats per les dues administracions, Castellanos ha afirmat que es deixaran de destinar 12,7 milions d'euros extra al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i més de 15 milions d'euros al Consorci d'Educació. A més, el secretari general ha opinat que seria una "paradoxa" que els comuns no donessin suport als comptes quan preveuen un increment de gairebé 100 milions d'euros per a la partida destinada a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).Castellanos ha dit que amb la paralització de les tarifes del transport públic per al 2019, forçada pel govern de Colau, "costa trobar el sentit" de no donar suport a aquest increment del pressupost de l'ens, ja que seria "clau" per al "manteniment de la qualitat del servei metropolità" davant una "situació financera complicada" com a conseqüència de no apujar les tarifes del servei."Volem fer arribar a l'alcaldessa Ada Colau i al seu equip de govern les conseqüències que té viure en pròrroga pressupostària durant tot aquest 2019", ha dit Castellanos, que ha recordat que tenen la "responsabilitat de governar de la millor manera" i ha remarcat que no aprovar els pressupostos de la Generalitat té conseqüències directes per als interessos dels ciutadans de Barcelona i de l'àrea metropolitana."Jo espero que l'equip de govern de Barcelona ara que entrem en un període de precampanya i campanya [d'eleccions] municipals, també tingui arguments per explicar-ho als ciutadans. Crec que tots els grups polítics hem de ser conseqüents i donar explicacions de les decisions i les conseqüències que se'n deriven", ha afirmat Castellanos.

