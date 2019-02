Mor un conductor en bolcar dos camions pel vent a la Font de la Figuera, al País Valencià

Un conductor ha mort aquesta matinada en bolcar dos camions frigorífics a causa del vent a l'A-33, a l'altura de la Font de la Figuera, a Costera, segons el Centre de Gestió de Trànsit. El sinistre s'ha produït cap a les 5.30 hores al quilòmetre 86 de l'autovia.El conductor d'un dels vehicles ha mort a l'acte i l'altre, de 40 anys, ha patit diverses contusions i ha estat traslladat en una unitat del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) a l'Hospital de Xàtiva, segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).La cabina d'un dels camions ha quedat atrapada entre dos ponts. Els bombers han utilitzat una grua per aixecar-la i excarcerar els conductors.L'accident ha provocat afectacions a la via que ha estat tallada en els dos sentits per realitzar les tasques de rescat. Un dels sentits s'ha obert a les deu del matí, d'Alacant a València, mentre que l'altre segueix tallat des de Villena fins a la Font de la Figuera, amb desviament cap a Albacete.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor