L'ANC manté l'ocupació de la seu de la Comissió Europea a Barcelona

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) manté l'ocupació de la seu de la Comissió Europea a Barcelona . Una vintena d'activistes han passat la nit a l'edifici situat al passeig de Gràcia amb el carrer Provença. L'entitat independentista ha convocat els mitjans a les 11.00 i està previst que aleshores donin l'acció per acabada.Els activistes han gravat un vídeo des de l'interior de l'edifici on reclamen que "la reivindicació arribi a Europa". "L'autoderminació és un dret", afirmen des de la seu de la Comissió Europea a la capital catalana.L'entitat independentista va lliurar ahir, en començar l'ocupació, una carta adreçada al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i al cap de representació de la CE a Barcelona, Ferran Tarradellas, per denunciar la "vulneració de drets fonamentals" que s'ha produït des de l'1-O. També van pujar al balcó de l'edifici i van baixar la bandera europea a mig pal i van col·locar una pancarta.En la missiva, l'ANC demana que s'activi l'article 7 del tractat de la Unió Europea per treure el dret a vot i de representació a l'estat espanyol. "No es pot tolerar un judici per un referèndum a l'Europa del segle XXI", va lamentar la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, que ha alertat de la "preocupant deriva autoritària" de la UE.Un miler de manifestants, en el moment més àlgid, van donar suport ahir a l'acció. Després, la xifra va baixar en una nit marcada per la pluja i la calamarsa. Des de l'ANC s'ha fet una crida a l'independentisme a tornar-se concentrar aquest matí a l'exterior de la delegació.

