Detingut un home per atracar a punta de pistola una sucursal bancària a Albatàrrec

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per atracar a punta de pistola en una entitat de CaixaBank a Albatàrrec, al Segrià.Quan faltaven dos minuts per tres quarts de dues del migdia s'ha activat l'alarma d'atracament de la sucursal situada al carrer Doctor Robert número 100 del municipi i diverses patrulles que estaven a prop del lloc s'hi han desplaçat ràpidament.Una vegada han arribat han entrat a l'establiment i han comprovat com hi havia l'atracador que portava una pistola carregada amb munició. L'home, una vegada s'ha vist envoltat pels agents, s'ha entregat sense oferir resistència. En el moment dels fets hi havia a la caixa treballadors i clients però cap persona ha resultat ferida.

