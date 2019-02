​Una intensa calamarsa sorprèn Barcelona

Nevada a Sant Pau de Segúries aquest dissabte. Foto: Emili Vilamala

Una intensa calamarsa va sorprendre ahir a la nit Barcelona i diverses localitats del Maresme. La tempesta, que va arribar a emblanquinar alguns carrers i zones verdes de la capital catalana, va deixar quantitats poc significatives de pluja i ràpidament va avançar cap al nord. A banda de calamarsa, també va anava acompanyada d'aparat elèctric.Aquest dissabte continuarà la inestabilitat. Les precipitacions més importants se situaran a l'Alt Pirineu, on el Servei Meterològic ha emès un avís per la possible acumulació de 5 centímetres per sobre dels 700 metres. Aquest matí també hi ha ruixats al nord-est amb una cota de neu que volta els 800 metres. A la tarda, no se'n descarten a l'entorn del Montseny amb neu que pot aparèixer als 600 metres o, localment, per sota.Els termòmetres es desplomaran després d'un divendres suau. A partir de diumenge el vent també serà protagonista. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de risc per la possibilitat que les ratxes superin els 100 km/h.

