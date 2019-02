Aiguafreda ajorna la consulta per canviar de comarca

Trencadissa...

Per Just el 2 de febrer de 2019 a les 10:36

Ja sabem que la independencia ha fracasat, però, l´aprofitament de molts independentistes per forma noves comarques i nous consell comarcals, posa en evidencia al Govern de la Generalitat on son les famoses vegueries.. a la panxa del bou que no neva n´hi plou, tants projectes inacabats, no es d´estranyar que el procès hagui fracasat.. més exemples la guardia personal del President Torra, per protegir-se ell i el ex-president Puigdemón, no cal dir que no dona gaire exemple el dictador Torra ara amb guardia personal, per si l´hi cauen els calçotets, que hi te de dir la CUP, tant contraria amb aquestes coses...