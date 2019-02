Suspès el guàrdia civil que va gravar el vídeo del trasllat dels presos polítics

Aquí teniu el registre oficial de les preguntes registrades sobre el vídeo de la @guardiacivil #històriesdelSenat pic.twitter.com/xb15mVgNhM — Bernat Picornell Grenzner (@bernatpicornell) 1 de febrero de 2019

La Guàrdia Civil ha obert un expedient i ha suspès de funcions el guàrdia civil que ahir va gravar un vídeo des d'un dels vehicles que custodiava el trasllat dels presos polítics . La decisió va arribar després de la indignació per haver-se filtrat la gravació on es podia escoltar com un dels agents es burlava dels manifestants concentrats a l'exterior de la presó de Brians.Ahir a la nit, la Guàrdia Civil va reaccionar a través d'una nota de premsa en la que s'anunciava que el director general de l'institut armat, Félix Azón, ordenava "l'obertura d'un expedient disciplinar, així com la suspensió de funcions de l'agent com a mesura cautelar". La suspensió no suposa deixar-lo sense sou.ERC havia entrat abans una bateria de 20 preguntes al Senat demanant explicacions al govern espanyol "sobre el vídeo repugnant de la Guardià Civil durant el trasllat", segons va explicar a Twitter el senador Bernat Picornell.També se'n va fer ressò el senador d'EH Bildu, que igualment va presentar preguntes al Senat perquè el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, expliqui "on és la gràcia" del vídeo.Es dona la circumstància que la música que escoltaven els agents des del vehicle és una cançó que es burla de la Guàrdia Civil, anomenada O.V.N.I (Objeto Verde No Inteligente), de Josetxu Piperrak i the Riber Rock Band.https://www.youtube.com/watch?v=XMh1S6GAW3A

