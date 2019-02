Cooperatives d'habitatge podran construir 118 pisos en vuit solars municipals a València

L'Ajuntament de València posarà a disposició de diferents cooperatives d'habitatge un total de vuit solars repartits per la ciutat, on s'hi podran construir fins a 118 habitatges municipals. Com explica el diari La Veu , les cooperatives seran les encarregades d'executar i promocionar els pisos.Aquestes entitats, sense ànims de lucre, estan formades per persones que comparteixen la necessitat d'una llar i s'uneixen per tenir-la en les millors condicions. Podran optar als solars municipals a través d'un concurs públic (del qual encara no s'han presentat les bases). Els baixos dels edificis seran d'ús públic, o algunes llars es destinaran a lloguers socials.

