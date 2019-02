Bosch denuncia a la BBC que les acusacions del Suprem pel judici a l'1-O «no tenen base»

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, ha denunciat al programa de ràdio Newshour de la BBC que el judici no s'hauria de celebrar perquè no hi ha "base" per a les acusacions del Tribunal Suprem.Bosch també ha advertit que el judici de l'1-O "no ajuda a seguir el camí del diàleg"i ha defensat que el dia del referèndum no hi va haver violència "per part del Govern o els ciutadans". Amb tot, no ha descartat que pugui acabar en sentències "dures" i ha advertit que el procés judicial "serà llarg".

El conseller també ha afirmat que és un judici "polític" i s'ha queixat de "l'actitud" dels jutges espanyols, que és "diferent" en comparació a la d'altres justícies europees. A les preguntes del periodista, el conseller ha negat que hi hagi una "supremacia" en l'independentisme català. "No es pot parlar de supremacia quan tenim gent a a la presó", ha reblat, insistint també en la "repressió". "No som millors que cap altra nació però tampoc som menys, tenim dret a decidir si volem seguir sent part d'Espanya o no", ha reivindicat.



En aquest sentit, ha apel·lat la comunitat europea i internacional per "poder exercir" el dret a l'autodeterminació. "No ens penedim d'haver votat, el que es va acordar a Escòcia és el que hauria de passar a Catalunya", ha remarcat Bosch, sobre l'1-O i la possibilitat d'un referèndum pactat amb l'Estat.



Per últim, preguntat per Menendez per si creu que veurà la independència, Bosch ha respost: "Espero que sí, no em rendeixo amb les meves idees i el Govern tampoc". A més, ha indicat que l'independentisme "ha crescut en els últims anys" i veu "inevitable" que es produeixi si Espanya segueix "cometent errors".