VÍDEO Aquesta és la cançó que escoltava la Guàrdia Civil dins d'un dels vehicles que custodiaven els presos

Aquí teniu el registre oficial de les preguntes registrades sobre el vídeo de la @guardiacivil #històriesdelSenat pic.twitter.com/xb15mVgNhM — Bernat Picornell Grenzner (@bernatpicornell) 1 de febrero de 2019

Aquest matí s'ha filtrat un vídeo a través de les xarxes socials des de l'interior d'un dels vehicles de la Guàrdia Civil que custodien els presos en el seu trasllat cap a les presons espanyoles. Enregistrat amb un telèfon mòbil, enfoca les desenes de manifestants que s'han concentrat al voltant del centre penitenciari per acomiadar els presos. No se senten paraules, però sí música i com els agents se'n burlen.La música que escoltaven els agents des del furgó és una cançó que es burla de la Guàrdia Civil, anomenada O.V.N.I (Objeto Verde No Inteligente), de Josetxu Piperrak i the Riber Rock Band.Des de primera hora del matí, els presos polítics han començat un trasllat des de les presons respectives (Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses). Han arribat a Brians 2 a les 8 del matí i, un cop allà, han passat a mans de la Guàrdia Civil, que els ha custodiat fins a les presons espanyoles de Soto del Real (els homes) i d'Alcalá Meco (les dones).ERC ha entrat una bateria de 20 preguntes al Senat demanant explicacions al govern espanyol "sobre el vídeo repugnant de la Guardià Civil durant el trasllat", segons ha explicat a Twitter el senador Bernat Picornell.També se n'ha fet ressò el senador d'EH Bildu, que igualment ha presentat preguntes al Senat perquè el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, expliqui "on és la gràcia" del vídeo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor