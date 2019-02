El festival Llum Barcelona tornarà al Poblenou amb instal·lacions d'artistes d'arreu del món

💡 El festival ‘Llum Bcn’ torna a il·luminar Poblenou el cap de setmana del 15, 16 i 17 de febrer amb instal•lacions d’artistes de prestigi internacional

Més info 👉🏽 https://t.co/oI7rdDQP3q

Web de #LlumBCN19 👉🏽 https://t.co/JcoV5huZr9 pic.twitter.com/vvU6PrzfpR — Barcelona Cultura (@bcncultura) 1 de febrer de 2019

La vuitena edició del Festival Llum Barcelona tornarà els dies 15, 16 i 17 de febrer al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, i incorporarà un total de 50 espais de la ciutat, ha informat aquest divendres l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). Aquesta edició ha estat comissariada per la dissenyadora d'il·luminació, codirectora i docent del màster Projectar la Llum, de la Fundació UPC, i professora de l'Escola de disseny Elisava de Barcelona, ​​Maria Güell.També ha comptat amb l'investigador cultural i comissari d'exposicions especialitzat en cultura, tecnologia i innovació, comissari de Sónar+D i professor de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IaaC), José Luis Vicente, i el fundador del Festival MIRA , Oriol Pastor. En relació als espais, s'han incorporat alguns nous com els Encants, la plaça Dolors Piera o la Fundació Mies van der Rohe, que, tot i no estar al Poblenou, també s'ha unit al festival.Les 15 instal·lacions creades per l'alumnat de les escoles d'art, disseny, il·luminació i arquitectura de la ciutat segueixen sent una de les apostes del festival, a més d'esdevenir un tret distintiu respecte d'altres esdeveniments similars d'altres ciutats. També hi haurà 26 propostes i instal·lacions professionals, entre les quals destaca Emergències, del fotògraf Manolo Laguillo, i la proposta Làser de l'Estudi Antoni Arola, a més de la presència d'artistes internacionals com Rafael Lozano-Hemmer i Daniel Conogar.

