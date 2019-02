Tot el que cal saber sobre els Premis Goya d'aquesta nit

¡Qué pena!



Queríamos recomendarles que hicieran alguna película sobre la gloriosa historia de España, Blas de Lezo, por ejemplo... porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones 🤔 https://t.co/NJF4Fo5kOv — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 30, 2019

La festa del cinema espanyol ja és aquí. Avui dissabte, al voltant de les 22h de la nit, Sevilla acollirà la celebració de la gala 33è Premis Goya de l'Academia de Cine , el certamen cinematogràfic més important de l'Estat.A partir de les 22h de la nit, a Televisió Espanyola, es retransmetrà la gala. També la podreu seguir per diversos canals de ràdio, però en format televisiu és des de TVE, en directe des de Sevilla, al Palau de Congressos.Les pel·lícules que parteixen amb més nominacions són El reino de Rodrigo Sorogoyen, amb 13 nominacions, i Campeones, de Javier Fesser, amb un total d'11. No és un dels anys on hi hagi una pel·lícula molt destacada, ja que en tercer lloc hi trobem Carmen y Lola, pel·lícula sobre l'amor homosexual a la comunitat gitana; i Todos lo saben, gran producció del director iranià que va guanyar dos Oscars i on apareixen Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin i Eduard Fernández, entre d'altres. Les dues pel·lícules opten a 8 premis.Andreu Buenafuente i Silvia Abril. El còmic i presentador de televisió de Reus ja ha presentat dos cops els Goya, en anys consecutius (2010 i 2011). En canvi és el primer cop per a Abril. La parella ha promès una gala carregada de sorpreses, música i sobretot, molt d'humor.Una de les queixes més sonades de la passada edició va ser l'exigència per part del sector de més presència de dones, tant en la contractació de les feines del gremi com la representació de papers, guions i models.Doncs bé, aquest any la paritat torna a brillar per la seva absència: de 121 persones nominades, 89 són homes (un 74%) i la resta, 31, són dones (un 26%). En moltes de les categories ni tan sols hi ha dones, menys en el cas de la direcció novell, on tres de les quatre persones nominades ho són. Les noves generacions poden ser el canvi necessari en el cinema d'aquest país.Una de les candidatures amb més repercussió dels Goya és la d'actor i actriu revelació, on normalment apareixen persones que no tenen una allargada experiència en el cinema. Doncs aquest any tant en aquesta categoria com en les d'actors i actrius principals (o secundaris) hi formen part moltes persones que ni tan sols havien rodat pel·lícules abans, com és el cas de Campeones, Carmen y Lola o Entre dos aguas.Segons ha informat el director de l'Academia, Mariano Barroso, no han convidat a diversos partits polítics, entre ells ERC, Bildu... ni Vox. La institució sempre envia invitacions per a les formacions amb representació parlamentària, però el partit de Santiago Abascal no s'ho ha pres gaire bé.El punt curiós és que Blas de Lezo va ser un "venerat" admirall de l'Armada Espanyola que va participar en moltes batalles, entre elles, el setge de Barcelona durant la Guerra de Successió de 1714. Un detall sense importància, gairebé.Aquesta és la llista de les nominades a l'estatua més important dels Goya:

