«El reino» de Rodrigo Sorogoyen és la gran guanyadora dels Premis Goya 2019

MILLOR PEL·LÍCULA

El reino de Rodrigo Sorogoyen



MILLOR DIRECCIÓ

Rodrigo Sorogoyen per El reino



MILLOR ACTOR PRINCIPAL

Antonio de la Torre per El reino



MILLOR ACTRIU PRINCIPAL

Susi Sánchez per La enfermedad del domingo



MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT

Luís Zahera per El reino



MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT

Carolina Yuste per Carmen y Lola



MILLOR DIRECCIÓ NOVELL

Arantxa Echevarría per Carmen y Lola



MILLOR ACTOR REVELACIÓ

Jesús Vidal per Campeones



MILLOR ACTRIU REVELACIÓ

Eva Llorach per Quien te cantará



MILLOR GUIÓ ORIGINAL

El reino



MILLOR GUIÓ ADAPTAT

La noche de los 12 años



MILLOR MÚSICA ORIGINAL

El reino



MILLOR CANÇÓ

Este es el momento de Coque Malla



MILLOR DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA

La sombra de la ley



MILLOR DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ

El hombre que mató a Don Quijote



MILLOR DIRECCIÓ ARTÍSTICA

La sombra de la ley



MILLOR DISSENY DE VESTUARI

La sombra de la ley



MILLOR MAQUILLATGE I PERRUQUERIA

El hombre que mató a Don Quijote



MILLOR MUNTATGE

El reino



MILLOR SO

El reino



MILLORS EFECTES ESPECIALS

Superlópez



MILLOR PEL·LÍCULA HISPANOAMERICANA

Roma



MILLOR PEL·LÍCULA EUROPEA

Cold War



MILLOR DOCUMENTAL

El silencio de los otros



MILLOR PEL·LÍCULA D'ANIMACIÓ

Un día más con vida



MILLOR CURTMETRATGE D'ANIMACIÓ El reino de Rodrigo SorogoyenRodrigo Sorogoyen per El reinoAntonio de la Torre per El reinoSusi Sánchez per La enfermedad del domingoLuís Zahera per El reinoCarolina Yuste per Carmen y LolaArantxa Echevarría per Carmen y LolaJesús Vidal per CampeonesEva Llorach per Quien te cantaráEl reinoLa noche de los 12 añosEl reinoEste es el momento de Coque MallaLa sombra de la leyEl hombre que mató a Don QuijoteLa sombra de la leyLa sombra de la leyEl hombre que mató a Don QuijoteEl reinoEl reinoSuperlópezRomaCold WarUn día más con vida

Cazatalentos



MILLOR CURTMETRATGE DE FICCIÓ

Cerdita



MILLOR CURTMETRATGE DOCUMENTAL

Gaza



GOYA DE HONOR

Chicho Ibañez Serrador