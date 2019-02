VÍDEO Manifestants de l'ANC baixen la bandera de la Unió Europea a mig pal

⬛️⬜️🔴 Atenció. Comença a arribar gent davant de la seu de la Comissió europea. També hi ha gent a dins. Reclamem a la UE que reaccioni! L’autodeterminació és un dret i no un delicte. #Makeamove!



Ens quedem aquí. Vine i passa-ho! pic.twitter.com/JAYFwaDTO1 — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 1 de febrer de 2019

Unes 25 persones de l'Assemblea Nacional Catalana han iniciat una tancada a la seu de la Comissió Europea a Barcelona, ubicada en el número 90 del Passeig de Gràcia, per denunciar el judici de l'1-O ara que els presos polítics han estat ja traslladats a Madrid. Els activistes han ocupat el local de l'edifici una hora abans de la mobilització que estava convocada a Jardinets de Gràcia, motiu pel qual l'ANC ha cridat ara a concentrar-se en aquesta nova ubicació.Els manifestants han baixat a mig pal la bandera de la Unió Europea i hi han posat un crespó negre tot cridant consignes en contra del judici i a favor de la independència. "No són presos, són hostatges" o "Aquí comença la nostra independència" són alguns dels càntics del centenar de manifestants concentrats.Les persones que han entrat a la seu de la Comissió Europea han lliurat una carta adreçada al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per denunciar la "vulneració de drets fonamentals" que s'ha produït durant la instrucció de la causa de l'1-O, a més del dret a l'autodeterminació i la violència policial de l'1 d'octubre. "És una vergonya que es jutgi un referèndum", ha lamentat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, en declaracions a TV3, que ha lamentat que la Unió Europea resti impassible.

