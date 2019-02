​La jutge que instrueix el cas Mercuri obre una nova peça per un possible delicte de falsedat documental

La jutgessa que instrueix el cas Mercuri, Beatriz Faura, ha generat una nova peça separada del sumari, la que ja suma 36. La decisió respon a una petició de la Fiscalia Especial de Delictes Urbanístics, que va veure un possible delicte de falsedat documental en la documentació de la peça número 6.Aquesta peça investiga possibles abocaments il·legals de terres i runes a la finca de Can Xupa de Sabadell, que es troba a tocar de la de Ca n'Alzina. Segons la magistrada hi ha "indicis suficients de criminalitat".En aquesta ocasió, els investigats són l'exregidor socialista Ricard Estrada, que ocupava la cartera de Sostenibilitat i Gestió del Medi Ambient de Sabadell amb Manuel Bustos, així com Jordi Soriano, exregidor del del PP i que de fet dona nom al cas Mercuri. A banda, la jutgessa investiga quatre empresaris locals.

