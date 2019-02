L'ANC ocupa la seu de la Comissió Europea a Barcelona

⬛️⬜️🔴 Atenció. Comença a arribar gent davant de la seu de la Comissió europea. També hi ha gent a dins. Reclamem a la UE que reaccioni! L’autodeterminació és un dret i no un delicte. #Makeamove!



Ens quedem aquí. Vine i passa-ho! pic.twitter.com/JAYFwaDTO1 — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 1 de febrer de 2019

Unes 25 persones de l'Assemblea Nacional Catalana han iniciat una tancada a la seu de la Comissió Europea a Barcelona, ubicada en el número 90 del Passeig de Gràcia, per denunciar el judici de l'1-O ara que els presos polítics han estat ja traslladats a Madrid. Els activistes han ocupat el local de l'edifici i han lliurat una carta adreçada al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i al cap de representació de la CE a Barcelona, Ferran Tarradellas, per denunciar la "vulneració de drets fonamentals" que s'ha produït des de l'1-O.En la missiva, l'ANC demana que s'activi l'article 7 del tractat de la Unió Europea per treure el dret a vot i de representació a l'estat espanyol. "No es pot tolerar un judici per un referèndum a l'Europa del segle XXI", ha lamentat la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, que ha alertat de la "preocupant deriva autoritària" de la UE.Els manifestants que han ocupat l'edifici han baixat a mig pal la bandera de la Unió Europea i hi han posat un crespó negre tot cridant consignes en contra del judici i a favor de la independència. "No són presos, són hostatges" o "Aquí comença la nostra independència" són alguns dels càntics del centenar de manifestants concentrats. Unes 200 persones es concentren just a la porta amb el lema de la campanya de l'ANC: "L'autodeterminació és un dret i no un delicte. Moveu-vos".Dirigents independentistes s'estan concentrant a les portes de la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. El diputat de la CUP, Carles Riera, ha denunciat que la Unió Europea és "una presó de pobles i un espai cada vegada més llunyà de la democràcia real" i ha fet una crida a la "mobilització permanent" durant tot el temps que duri el judici. "La sentència ja està escrita, però cal guanyar el judici al carrer. No és moment de lluites partidistes ni electorals. Cal que les forces polítiques i socials es posin al costat dels moviments civils i polítics", ha afirmat.

