La Generalitat va atendre el 2018 un 20% més de víctimes de violència masclista exercida per menors

La Generalitat de Catalunya va atendre fins el 30 de novembre del 2018 un total de 107 víctimes de violència masclista exercida per menors de 14 a 17 anys, cosa que suposa un augment del 20% respecte tot el 2017 i del 45% respecte dos anys abans, amb 89 i 74 víctimes ateses respectivament.La majoria de noies ateses pel Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de la Conselleria de Justícia van patir lesions i/o maltractament psicològic. 34 dels casos van ser per maltractament, 23 per lesions, i 20 per violència habitual, fos física o verbal, entre una parella de menors, el doble que el 2016.També hi va haver dotze casos d'amenaces greus i vuit de lleus, sis de coaccions, un d'assetjament sexual, un d'abús sexual i un altre d'agressió sexual. No hi va haver cap cas de segrest ni de lesions a un fetus, i hi va haver dos casos d'incompliment d'ordre d'allunyament, davant dels cinc del 2016.Segons dades avançades per El Periódico i confirmades per l'ACN, pel que fa als agressors, fins el 30 de novembre es van atendre 55 menors que complien alguna mesura judicial en medi obert fent tasques socioeducatives o esperaven judici en llibertat, davant dels 43 atesos el 2017.

