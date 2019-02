Més de 150 treballadors del metro, derivats a especialistes després de les revisions per l'amiant

Des que van començar les revisions mèdiques per detectar possibles afectacions de salut provocades per l'exposició a l'amiant als treballadors del metro de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ja ha derivat més de 150 empleats al servei de pneumologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Les visites no es fan a l'hospital, sinó que els especialistes col·laboren amb el servei de prevenció de TMB.Els pneumòlegs de la Vall d'Hebron han visitat els més de 150 treballadors després que aquests s'hagin sotmès a la tomografia axial computada d’alta resolució (TACAR) i els resultats hagin "aconsellat" que fossin visitats per un especialista, segons expliquen fons de TMB consultades perL'empresa deslliga la xifra dels 12 treballadors que TMB va reconèixer que tenien afectacions de salut per culpa de l'amiant . En aquest sentit, TMB no ha explicat si els més de 150 resultats del TACAR que han de ser abordats per especialistes estan relacionats amb l'exposició a l'amiant o no.Fonts de la plantilla relaten que la situació està generant confusió entre els treballadors, ja que segons asseguren alguns d'ells han estat derivats a l'especialista però no saben si l'empresa els comptabilitza entre els 12 casos reconeguts.TMB va fer pública la dada el 9 de gener, després queavancés els primers resultats positius de les revisions mèdiques. Segons la informació feta pública per l'empresa, tots els casos confirmats són afectacions pleurals, considerades benignes. Tot i això, aquest tipus d'afectacions es poden agreujar amb el pas del temps i els treballadors que les pateixen s'han de sotmetre a controls mèdics periòdics. TMB preveu que la quantitat de treballadors afectats per l'amiant augmenti . Així ho va reconèixer el conseller delegat de TMB, Enric Cañas, en la presentació del balanç de la gestió de l'empresa metropolitana aquest mandat, fet el 18 de gener.La descoberta de nous elements amb amiant i les revisions mèdiques que encara queden per fer als treballadors fan pensar, segons va assegurar Cañas, que la xifra d'afectats pujarà. El conseller delegat va xifrar en un 3% o 4% el percentatge de treballadors que l'empresa preveu que puguin patir afectacions.

