La Generalitat estudia recuperar les llicències VTC que no utilitzin Uber i Cabify

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat aquest divendres que la Generalitat estudiarà la manera de recuperar les llicències VTC que Uber i Cabify no utilitzin després de l'anunci que abandonen Catalunya i Barcelona amb l'aprovació el decret que regula el sector i que ha entrat en vigor avui mateix.Segons Calvet, l'Executiu vol evitar que els propietaris d'aquestes llicències se les quedin sense utilitzar-les i les retinguin "de manera especulativa". "Ens estaria restant capacitat a la mobilitat de Barcelona i de l'àrea metropolitana", ha argumentat el conseller, que ha admès que "no serà fàcil".Calvet, d'altra banda, ha negat que la Generalitat oferís als VTC seguir treballant irregularment a Barcelona tot i que incomplissin els 15 minuts de precontractació . "Hi ha vida més enllà d'Uber i Cabify", ha sentenciat el conseller de Territori, que ha recordat que les dues plataformes han anunciat que marxen "però les VTC es queden" i ha afegit que altres empreses tradicionals que acceptessin treballar amb la nova reglamentació les podrien utilitzar."Volem disposar aquestes llicències i posar-les al mercat en condicions de concurs que l'empresa que així ho desitgi les pugui obtenir i actuar d'acord amb la normativa", ha subratllat Calvet, que ha pronosticat que aquests títols quedaran en suspensió temporal. D'altra banda, Calvet ha carregat contra les empreses que operen per Uber i Cabify i ha denunciat la seva "manca de responsabilitat social corporativa greu" per haver anunciat els acomiadaments dels seus treballadors.Així mateix, Calvet ha indicat que la Generalitat encara no han rebut aquests expedients però que estan "amatents" a la protecció dels drets dels treballadors. A més, ha lamentat que les dues plataformes abandonin Catalunya sense haver provat de treballar amb nova reglamentació.El conseller de Territori i Sostenibilitat ha negat que alts càrrecs del seu Departament oferissin als responsables del sector de la VTC seguir treballant de manera irregular i que les sancions que pogués posar la sanció de la Guàrdia acabessin en "un calaix" i sense tramitar, com ha assegurat aquest matí Unauto.Pel conseller, responen "una vegada més a la voluntat de confrontació i enganyar el ciutadà". "Les VTC han de fer d'VTC i els taxis han de fer de taxis", ha reiterat el conseller, que ha acusat la patronal de "voler confondre el ciutadà". Calvet ha explicat que els conductors haurien disposat d'un període d'adaptació en aspectes com la geolocalització o la prohibició d'estacionar al carrer i ha afirmat que no "han demostrat cap voluntat de ni tan sols provar-ho".

