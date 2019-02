Foment comença les obres de cinc noves rotondes a l'N-340 a les Terres de l'Ebre

El Ministeri de Foment ha iniciat aquest divendres les obres de cinc noves rotondes a la N-340 a les Terres de l’Ebre.Foment va formalitzar a finals de l’any passat el contracte de obres de supressió de girs a l’esquerra a cinc interseccions de la carretera N-340 als trams de les Cases d’Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Camarles, l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant, per millorar la fluïdesa i seguretat vial de la N-340. El pressupost de les obres és d'1.752.917 euros. El termini d’execució és fins novembre de 2019.La millora d'aquestes interseccions es resol mitjançant rotondes de 50 metres de diàmetre exterior, a excepció de la de Sant Jordi d'Alfama (l'Ametlla de Mar) que és de 55 metres, permetent la connexió de la carretera N-340 amb altres carreteres de la zona, així com amb els vials d'accés als diferents municipis, urbanitzacions, indústries i explotacions agrícoles adjacents.Els accessos de l’N-340 a les rotondes s'han dotat de dos carrils amb l'objectiu d'augmentar la capacitat i millorar el nivell de servei. El criteri d'implantació emprat en tots els casos permet l'aprofitament més gran possible del ferm existent i una minimització de l'afecció a serveis i ocupacions.Així mateix, Foment subratlla que en motiu dels canvis de velocitat en carreteres convencionals, en aquest tram de carretera de la N-340, des de l’Hospitalet fins Alcanar, ja passat de 80 km/h –velocitat que s’havia establert per fer front a l’alta sinistralitat- als 90 quilòmetres per hora.El subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, ha comparegut davant els mitjans, acompanyat del cap de la demarcació de carreteres del Ministeri de Foment a Catalunya, Luis Bonet, i el cap de la unitat de carreteres del Ministeri de Foment a Tarragona, Alberto Hernández per exposar l’inici d’estes obres.

