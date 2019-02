El judici al Suprem: una guia per no perdre't

Les acusacions al judici de l'1-O Foto: ACN

Al llarg de les sessions del judici de l'1-O s'aniran desgranant els elements que conformen el relat de la rebel·lió. Sobre els fonaments de l'auto de processament que va escriure Llarena, la Fiscalia va fer públic, fa uns mesos, el seu escrit qualificació que, sense dubtes, marcarà una de les línies del judici. Aquest, però, no és definitiu i es pot modificar encara al final del procés.La Fiscalia del Tribunal Suprem s'ha mantingut ferma des del primer moment en les acusacions de rebel·lió, malversació i desobediència. En aquest sentit, va assegurar que els fets conformaven una clara "crònica d'una rebel·lió anunciada" i que hi havia hagut una "insurrecció violenta" que va posar en perill l'ordre constitucional.Així ho argumenta als escrits d'acusació, tant pel que fa als líders del procés com en referència a la causa paral·lela que s'ha instruït a l'Audiència Nacional respecte del major Josep Lluís Trapero i l'excúpula dels Mossos . Pel que fa als primers, la seva qualificació provisional s'ha fixat en la rebel·lió amb malversació, amb un màxim de fins a 25 anys per a Oriol Junqueras, un dels líders de la trama. La Fiscalia aplica en aquest cas l'article 472.1 i 473.1 del Codi Penal, que inclou la rebel·lió sense armes ni combat.Per sota de Junqueras se situen Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, per qui el ministeri fiscal demana 17 anys de presó i 17 d'inhabilitació, també per rebel·lió com a "promotors o caps principals" del delicte; Jordi Turull, Raül Romeva, Quim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa, que s'enfronten a 16 anys de presó i inhabilitació per rebel·lió amb malversació, i Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila, per qui demana set anys de presó i 16 d'inhabilitació per malversació i desobediència greu, a part d'una multa de prop de 30.000 eurosPer la diputada de la CUP Mireia Boya, i els membres de l'antiga mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet i Ramona Barrufet, demanava una multa, també de 30.000 euros, per un delicte de desobediència, i inhabilitació durant un any i vuit mesos, tot i que aquests finalment no seran jutjats al Suprem.L'Advocacia de l'Estat es va personar en la causa exclusivament com a víctima d'un delicte de malversació de fons públics durant la realització del referèndum. Així ho van fer constar en l'escrit presentat al jutjat d'instrucció 13 que, posteriorment, va unificar la seva causa al Suprem.Segons l'Advocacia, que esdevé acusació particular, es "obvi" que es van utilitzar "partides pressupostàries amagades", tot i que no s'ha especificat quines i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro també va negar que això fos així, negant per tant la malversació. En els informes de la Guàrdia Civil remesos a Llarena, però, el delicte es manté i es justifica per 1,9 milions d'euros, malgrat que part de les factures no consten com a pagades per la intervenció estatal dels comptes de la Generalitat a través del 155.Tot i que la personació de l'Advocacia de l'Estat va ser exclusivament per aquest delicte monetari, l'Advocacia es va acollir a la doctrina del Tribunal Suprem per justificar el seu posicionament respecte de la resta de delictes. En aquest camí, l'Advocacia s'alinea i s'ha adherit majoritàriament a totes les condicions de la Fiscalia, tot i que el seu escrit d'acusació ha estat lleugerament diferent, rebaixant el sentit dels delictes, però sumant-ne des de la seva petició inicial. Segons el seu escrit d'acusació, l'Advocacia no veu violència en l'actuació dels líders del procés durant l'1-O, i esquiva la petició per rebel·lió . No obstant això, la seva formulació no suposa una rebaixa en la petició de penes, sinó un augment, si es té en compte el punt de partida, és a dir, que inicialment només s'havia personat per un delicte de malversació de fons públics. Ara, les peticions de presó se situen entre els 7 i 12 anys.Per a Oriol Junqueras demana 12 anys de presó per sedició amb malversació; per a Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa i Josep Rull, 11 anys i mig per sedició amb malversació; per a Carme Forcadell, 10 anys de presó per sedició; per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 8 anys per sedició; per a Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila 7 anys per malversació i desobediència greu.El partit fundat per l'exdiputat del PP basc Santiago Abascal esdevé l'única acusació popular en la causa, després que el TSJC acceptés el 6 de novembre el pagament de 20.000 euros que els permetia personar-se. El posicionament del Vox durant la instrucció s'ha distingit per la seva duresa i, segons asseguren a, es mantindrà així durant el judici. Vox demana acusar per rebel·lió i 74 anys de presó per Oriol Junqueras i la resta de consellers empresonats, a més de 62 anys per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. A Carme Forcadell li demanen 30 anys. Als consellers que no estan en presó preventiva també els hi demanen 30 anys. En el seu escrit de 60 pàgines, el partit d'ultradreta embat amb duresa contra el procés independentista al qual cataloga de "racista" contra els espanyols.