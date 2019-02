El saxo seguirà sonant a Mas d'Enric mentre duri el judici pels presos polítics

El so del saxo seguirà ressonant a l'aparcament del centre penitenciari de Mas d'Enric tot i el trasllat de Carme Forcadell a Alcalà Meco, a Madrid. Òscar Cid ha explicat a NacióDigital que la música no pararà de sonar mentre duri el judici. Avui, el dia que s'ha fet efectiu el trasllat de tots els presos polítics a la capital espanyola, el tarragoní s'ha compromès a seguir amb la seva iniciativa com fins ara, anirà a tocar cada dia a les 19 h.Per encetar aquesta nova etapa, després de 196 dies mostrant suport a l'expresidenta del Parlament, Cid ha destacat que hi haurà un canvi. Fins ara, ha interpretat (almenys) 196 vegades El cant dels ocells però a partir d'aquesta tarda, aquesta cançó serà substituïda per una versió de You Raise me up titulada Tots som la força.Per altra banda, Cid ha avançat que preparen un videoclip d'aquesta versió i que compta amb l'ajuda de Joan Reig (Els Pets) i amb la producció i realització de Jesús Monllaó. De moment, estan treballant per treure'l al més aviat possible "per donar suport als presos polítics que van a judici".En una entrevista a

