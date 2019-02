Els presos polítics estaran en mòduls de respecte i podran reunir-se amb els advocats sense vidre

Els polítics independentistes presos que aquest divendres han estat traslladats des de presons catalanes a presons madrilenyes per assistir al judici de l'1-O romandran en mòduls de respecte, amb presos poc conflictius. A més, podran reunir-se amb els seus advocats sense vidres pel mig ni restriccions horàries. Les comunicacions institucionals i amb autoritats tindran lloc a petició dels interns sempre que no entorpeixin les comunicacions de la resta d'empresonats del centre.Segons han explicat fonts penitenciàries espanyoles, l'ingrés es farà a través dels mòduls d'ingrés, on seran identificats, se'ls prendran les empremtes dactilars i se sotmetran a un registre dels seus béns personals. També seran reconeguts mèdicament i se'ls lliurarà un lot de productes higiènics, roba de llit i coberts. Els directors de cada presó, segons el reglament, decidiran el mòdul de destí, tot i que es procurarà que tornin a la situació que tenien abans de ser traslladats a presons catalanes.Així, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez ja van estar al mòdul de respecte de Soto del Real, i la resta de presos, que van estar a Estremera, aniran al mateix mòdul que ells dos per facilitar el trasllat al Suprem mentre duri el judici. Per la seva banda, Dolors Bassa i Carme Forcadell aniran al mòdul de respecte que ja van ocupar a Alcalá-Meco.Pel que fa a les comunicacions, segons el reglament, i com la resta d'interns, dos cops per setmana i durant 20 minuts, o un cop per setmana durant 40 minuts, podran tenir visites de locutori, amb fins a quatre persones. Un cop al mes podran tenir un vis a vis amb la seva parella amb una duració entre una i tres hores. Les visites familiars, inclosos els fills, tindran lloc un cop al mes i amb una durada d'una a tres hores, en un local adequat. Per últim, podran fer trucades setmanals d'un màxim de cinc minuts a deu números de telèfon autoritzats.Les visites amb els seus advocats, en canvi, no tindran límit de temps ni restriccions horàries. Es realitzen en locutoris especials, on el funcionari de vigilància només té control visual, però no auditiu. En l'anterior estada en presons madrilenyes, el magistrat instructor va autoritzar que les trobades es poguessin fer en una sala, sense barreres físiques entre lletrats i clients.Per últim, les comunicacions institucionals i amb autoritats tindran lloc a petició dels interns sempre que no entorpeixin les comunicacions de la resta d'empresonats del centre.Tots els mòduls de règim ordinari compten amb pati, biblioteca, menjador, sala de televisió, economat, cabina telefònica i lavabos. Els nou presos podran participar en les mateixes activitats ocupacionals, esportives i d'altre tipus que la resta d'interns.

