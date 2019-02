Barça i Madrid s'enfrontaran a les semifinals de la Copa del Rei

El Barça ja coneix rival a les semifinals de la Copa del Rei: el Reial Madrid. Els blaugrana arriben al pas previ a la final -que es jugarà al Benito Villaramín- en un gran estat de forma, encadenant vuit victòries consecutives a la Lliga i amb una gran remuntada dimecres passat contra el Sevilla (6-1). L'altra semifinal serà Betis València. L'anada de semifinals es disputarà el 6 de febrer i la tornada, el 27. Així doncs, hi haurà dos Clàssics aquest mateix mes de febrer.El sorteig ha tingut lloc al mateix estadi Benito Villamarín, a Sevilla. Fins ara, el València va deixar fora el Getafe en un partit de tornada d'infart, el Betis va eliminar l'Espanyol, el Madrid al Girona (3-1) i el Barça, al Sevilla, amb una espectacular remuntada (6-1). Per si fos poc, també aquest febrer tant el Barça com el Madrid també de disputar els octaus de final de la Champions League: els blancs contra l'Ajax i els blaugrana, contra el Lió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor