El govern espanyol sosté que els presos tindran un judici «amb garanties»

Just el dia en què els presos polítics estan sent traslladats a Madrid per encarar el judici de l'1-O, que arrencarà el 12 de febrer, el govern espanyol ha insistit que els processats independentistes tindran un judici "amb garanties" visible a ulls de tothom perquè serà televisat. Just la mateixa setmana que l'executiu de Pedro Sánchez ha impulsat la campanya Espanya Global per reivindicar a l'exterior la democràcia espanyola, la portaveu Isabel Celáa ha insistit que Espanya és un país "democràtic i de dret homologable" als països del seu entorn i amb divisió de poders.Després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi advertit que aquest judici "canviarà per sempre" la relació entre Catalunya i Espanya, des de la Moncloa han demanat al Govern que "moderi la retòrica" i "rebaixi les emocions" perquè aquestes no ajuden a la resolució dels problemes i de les crisis. "Si hi ha intel·ligència col·lectiva de les diferents parts del conflicte, el conflicte s'encarrilarà", ha assegurat Celáa, que ha fet una crida a la "responsabilitat" perquè tant la negociació dels pressupostos com el transcurs del judici transcorrin "amb normalitat". Ha recordat, en aquest sentit, que el jutge de l'1-O, Manuel Marchena, ja ha manifestat la seva intenció de rebre Torra al Suprem com a "alt representant de l'Estat".Sobre la situació de la creació d'una cimera de partits estatals que estan explorant la vicepresidenta Carmen Calvo amb el vicepresident Pere Aragonès i la consellera Elsa Artadi, Celáa ha explicat que s'han donat un temps davant la falta d'acord. "Quan una conversa arriba a un punt mort, el millor és deixar-la refredar uns dies per repensar-la millor", ha dit tot puntualitzant que la relació en cap cas està trencada.L'inici del judici coincidirà amb la votació de la tramitació dels pressupostos. Un cop més, la portaveu del govern espanyol ha insistit que els comptes van en benefici de l'"interès general" i que, en concret, contemplen un important paquet d'inversions a Catalunya. Per aquest motiu, ha demanat que s'abordi la situació des de la racionalitat i no des de les emocions.

