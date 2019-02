La patronal de les VTC assegura que el Govern ha fet l'ERO «més gran de la història de Catalunya»

El president de Unauto VTC a Catalunya, Josep Maria Goñi, ha assegurat aquest divendres en roda de premsa que estan "davant l'acomiadament massiu de 3.500 treballadors", el que ha considerat "l'ERO més important en la història de Catalunya en els últim 40 anys". Així mateix, ha defensat que el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavín, els va proposar "treballar irregularment", és a dir, incomplir el decret llei de les VTC.A més, segons ell, Gavín els va dir que tota sanció que els posés la Guàrdia Urbana de Barcelona per incomplir els 15 minuts per a la contractació de serveis -com fixa el decret del Govern- acabaria en un calaix: "La nostra resposta va ser rotundament no".Goñi ha anunciat a més que les empreses Vector Rona, Moove Cars i Auro presentaran aquest divendres tres expedients de regulació d'ocupació (ERO) que afecten 2.080 persones. "La jugada de Territori era la següent: d'una banda, acontentar els taxistes violents aprovant un decret llei amb el qual podrien sentir-se còmodes, i, en segon lloc, evitava les pressions tant de l'Ajuntament de Barcelona com de l'AMB", ha relatat.I ha afegit: "A nosaltres ens oferia treballar irregularment perquè no ens anéssim i poguéssim continuar operant a Barcelona, ​​i d'aquesta manera aquests senyors pensaven tancar la quadratura del cercle". Segons ell, representants de la Conselleria de Territori també els van dir que la tornada a la base prevista en el decret del Govern és una cosa que no té cap importància perquè és "materialment impossible" que els puguin denunciar per això.

