Entra en vigor la prohibició de circs amb animals al País Valencià

La prohibició al País Valencià de circs amb animals i d'atraccions firals amb animals lligats tipus carrussel entra en vigor aquest dijous, data des de la qual la Conselleria de Medi Ambient obrirà expedient sancionador si els Ajuntaments la incompleixen, segons informa el Diari la Veu. El País Valencià s'ha convertit en la sisena autonomia espanyola a prohibir circs amb animals, després que el 2015 ho va fer Catalunya; el 2017 les Balears, Galícia i Múrcia, i el 2018, La Rioja, segons ha explicat la coordinadora de la plataforma InfoCircos, Marta Merchán.En el cas valencià, la prohibició es va introduir mitjançant una esmena a la llei d'Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat per a 2019 presentada pel PSPV-PSOE i Compromís, en la qual es remetia la seva entrada en vigor al 31 de gener de 2019 per a donar temps a un circ a acabar d'oferir l'espectacle que tenia autoritzat. La diputada de Compromís Cristina Rodríguez, impulsora d'aquesta esmena, ha explicat que les Corts ja van aprovar fa mesos per unanimitat una proposició no de llei per a prohibir els circs amb animals salvatges, encara que aquest acord no s'havia materialitzat en cap llei.Rodríguez ha precisat que la intenció era incloure aquesta prohibició en la futura llei valenciana de protecció animal, de la qual ja existeix un avantprojecte que s'ha consensuat amb col·lectius animalistes, si bé el poc temps que queda perquè finalitzi la legislatura fa probable que no es pugui aprovar abans que acabi. Per això, es va optar per incloure en la llei d'Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat per a enguany aquesta mesura, referida a tots els animals, de la qual ha dit que en els circs ja estan "conscienciats", perquè de fet molts compten amb un espectacle amb animals i amb un altre sense ells, ha dit la diputada.InfoCircos, una coalició de cinc entitats de protecció animal que es va crear en 2013, està plantejant als governs i als parlaments autonòmics que impulsin canvis legislatius perquè es vagi prohibint i limitant l'ús d'animals en els circs, ja que el benestar animal és una competència autonòmica.La seva coordinadora, Marta Merchán, ha manifestat que a l'estat espanyol queden molt pocs circs que utilitzin animals, "no més de mitjana de dotzena", els quals compten amb una "doble programació", amb animals i sense ells, en funció del lloc en el qual actuen.Ha precisat que a l'Estat hi ha quasi 500 municipis on no es permet l'ús d'animals en els circs –entre els quals s'inclouen la majoria de localitats més poblades–, dels quals 38 pertanyen al País Valencià.Segons Merchán, la tendència en molts circs ha estat deixar de tenir animals propis i llogar per temporades números amb un o diversos animals i el seu domador, per la qual cosa en el moment en què es prohibeixin a tot Espanya, "simplement han de deixar de llogar-los".Ha precisat que, a més, als circs se'ls ofereix la possibilitat de portar els seus animals a un centre d'animals salvatges que la fundació AAP Primadomus té a Villena (l'Alt Vinalopó), on en l'últim any i mig tres circs que utilitzaven animals els han recol·locat allí.La coordinadora d'InfoCircos ha avançat que espera que en els pròxims mesos s'aproven noves prohibicions autonòmiques, com ara a Extremadura i a Aragó, on el procés està "molt avançat".

