48 milions d'euros en quatre anys per als equipaments esportius municipals

La Diputació de Barcelona és una administració referent en el suport als municipis en matèria d’equipaments i activitats esportives.

48 milions d'euros en quatre anys



La Diputació de Barcelona tancarà el mandat 2016-2019 havent destinat prop de 48 milions d’euros equipaments esportius municipals d’acord amb les necessitats dels 311 ajuntaments de la demarcació. D’aquesta forma, des de la Diputació es vol garantir l’accés a l’esport a més de donar suport a múltiples esdeveniments esportius.

La Diputació de Barcelona ofereix als 311 ajuntaments de la demarcació suport per potenciar la xarxa d’equipaments esportius locals . Per aquest motiu, l’aposta per assegurar la viabilitat dels equipaments ja existents passa per millorar la seguretat, gestió, manteniment i eficàcia energètica d’aquests espais. Tot això sense deixar de banda la formació dels agents esportius locals.Pel que fa a la construcció de nous equipaments esportius, la Diputació de Barcelona aposta tant pels equipaments convencionals, com són els pavellons, les piscines, les pistes poliesportives i els espais de raqueta; i pels equipaments integrats al medi natural i urbà.El suport de la Diputació en l’àmbit esportiu té l’objectiu d’afavorir la pràctica esportiva, ja sigui amb accions directes a la població o bé mitjançant suport als ajuntaments. En aquest sentit destaca el suport econòmic a esdeveniments esportius; així com el préstec de material, la cessió de trofeus i medalles i les jornades d'esport adaptat.A més, també s’ofereix la redacció d’estudis en matèria de seguretat d’esdeveniments esportius, plans de patrocini esportiu, estudis d’aprofitament turístic i enquestes d’esdeveniments esportius.L’aposta per a la dinamització de l’esport en la seva vessant saludable, integradora, educadora i recreativa, ha estat un dels eixos que ha marcat de la tasca de la Diputació en els últims quatre anys.La corporació treballa per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, contribuint al progrés i al reequilibri territorial de Catalunya. És per això que la Diputació ha vertebrat la seva tasca en la permanent voluntat d’oferir uns serveis de qualitat a la població.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor