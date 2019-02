El dietari del judici

Els advocats dels acusats en el judici de l'1-O, en la vista del 18 de desembre Foto: ACN

L'últim procediment abans del judici se celebra a Madrid el 18 de desembre, dia en què es porta al Suprem la seva competència per jutjar els fets. La intervenció de la Fiscalia és implacable . El fiscal Jaime Moreno defensa que sigui l'alt tribunal, i no el TSJC, qui porti a terme el judici de l'1-O contra els líders del procés. Durant la seva intervenció insisteix que "no existeix el dret al jutge del lloc, sinó el dret al jutge que estableixen les normes", i que la voluntat d'internacionalitzar el conflicte és un dels elements clau per a la tesi independentista. L'Advocacia de l'Estat apel·la a la unitat d'Espanya , mentre que les defenses demanen que tot anés cap al TSJC . Només els membres de la mesa -Lluís Guinó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet i Anna Simó- a excepció de Forcadell són jutjats al TSJC , així com també Mireia Boya, expresidenta del grup parlamentari de la CUP. La resta, a Madrid.