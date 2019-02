Fred, vent i neu, protagonistes d'aquest cap de setmana

Protecció Civil ha situat en estat de prealerta els plans Ventcat, Neucat i Inuncat per la previsió del Servei Meteorològic d'aquest cap de setmana. Així, es preveu fort onatge aquest divendres i dissabte al matí a tot el litoral, amb notable mar de fons de sud. També el fort vent afectarà dissabte i diumenge gran part de Catalunya, especialment a l'extrem sud, a les cotes més altes del Pirineu i al Prepirineu.Les ratxes màximes poden superar els 90 quilòmetres per hora. Així mateix, hi ha previsió de fortes nevades a la Val d'Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà. A partir dels 700 metres es poden acumular més de cinc centímetres de neu. També hi haurà el fenomen del torb a causa del vent.A partir d'aquesta mitja tarda de divendres, els núvols guanyaran terreny a la Catalunya occidental, i de fet, es preveuen precipitacions a les comarques de Lleida, amb una cota de neu que baixarà fins als 900 metres. Així doncs, s'acosta un cap de setmana marcat pel vent i el fred que afectarà tota Catalunya. Està previst que dilluns pugin les temperatures.

