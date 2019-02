Torrent: «Els presos van a Madrid amb el cap ben alt i la consciència tranquil·la»

Aquest procés judicial posarà l’Estat davant del mirall. Els presos polítics van a Madrid amb el cap ben alt i la consciència tranquil·la. Hi van per defensar la democràcia i denunciar la vulneració de drets. Carme, Dolors, Quim, Oriol, Raül, Jordis, Josep, ens tindreu al costat. pic.twitter.com/C7ciroYDjy — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 1 de febrer de 2019

A més de les mobilitzacions promogudes per les entitats, també les institucions estan celebrant actes de suport als presos polítics just el dia en què estan sent traslladats a Madrid per afrontar el judici de l'1-O. Al Parlament, representants de Junts per Catalunya, ERC, Catalunya en Comú Podem i la CUP s'han concentrat a l'entrada de l'edifici per revindicar la llibertat dels empresonats i denunciar el judici al qual seran sotmesos. "Van a Madrid amb el cap ben alt i la consciència tranquil·la per defensar la democràcia", ha defensat el president del Parlament, Roger Torrent.Torrent ha assegurat que el judici servirà per posar l'Estat "davant del mirall" i ha demanat als ciutadans que "acompanyin" els processats durant tot aquest procés. "Posar urnes no és delicte, l'única violència va ser la policial durant l'1-O", ha afirmat el dirigent republicà, que ha advertit que la "repressió no aturarà" l'independentisme.També s'han produït concentracions a les portes dels departaments, com ara el de vicepresidència. "Sempre amb vosaltres, representeu la dignitat de tot un poble. Marxeu per acusar un Estat, per dir ben clar que votar no és cap delicte i que els catalans tenim el dret d'exercir l'autodeterminació", ha dit Pere Aragonès en un missatge a través de Twitter.

