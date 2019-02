Ferit greu un home que anava en patinet elèctric en ser atropellat per un cotxe a Sabadell

Un home de 43 anys va resultar ferit greu aquest dijous a la tarda a Sabadell quan va ser atropellat per un cotxe. Segons informa la Policia Municipal, la víctima anava en patinet elèctric quan el vehicle el va envestir.Els fets van passar a les 18:10 hores, a l'alçada del número 16 de la Ronda Collsalarca. L'home va ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb pronòstic greu. Hi va intervenir una ambulància del SEM i dues unitats de Policia Municipal.Aquest és el segon atropellament greu en pocs mesos que hi ha a la ciutat de Sabadell amb un patinet elèctric involucrat. El passat 9 d'octubre, una dona de 40 anys va ser atropellada quan anava amb un d'aquests vehicles i va caure a la via. En aquest cas, però, va acabar morint a l'hospital per les ferides que li havia provocat el sinistre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor