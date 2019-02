Aposta per la riquesa i l'equilibri territorial de les comarques barcelonines

Equilibri territorial



L’aposta de connectar les persones amb les oportunitats de futur també passa per dur a terme un seguit d’accions que assegurin l’equilibri territorial del territori. Per fer-ho possible, la Diputació ha dut a terme les obres necessàries per facilitar el desplegament de la fibra òptica al territori, a través de 252 km de carreteres de titularitat pròpia. D’aquestes actuacions se n’han beneficiat 55 municipis i 1874.540 habitants potencials.

Connectar les persones amb les oportunitats de futur. Aquest ha estat un dels pilars fonamentals de l’acció duta a terme per la Diputació de Barcelona durant aquests quatre anys.Així, al llarg del mandat, s’ha mantingut la voluntat d’enfortir la capacitat dels governs locals, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la població; alhora que també s’ha treballat per fomentar el progrés i l’equilibri territorial de Catalunya. Tot això sense oblidar allò que defineix l’ADN de la Diputació: ser un element essencial pels governs locals de la demarcació, respectant-ne l’autonomia local i potenciant-ne el treball en xarxa.Per desenvolupar aquesta tasca, la Diputació de Barcelona ha treballat en un conjunt de 13 projectes estratègics, ideats per connectar amb les persones, l’eficiència, la sostenibilitat i la tecnologia.Al llarg d’aquests quatre anys, la Diputació de Barcelona ha apostat pel territori com un element de generació de riquesa i creació de llocs de treball. En aquest sentit, també ha potenciat la qualitat i l’impacte dels plans locals d’ocupació, destinant-hi més de 110 milions d’euros, i ha posat els recursos al servei de l’ocupació dels col·lectius més vulnerables.També destaca la voluntat, per part de la Diputació de Barcelona, per transformar els polígons industrials de la demarcació , per fer créixer les empreses que s’hi ubiquen i crear nous llocs de treball, aconseguint, de retruc, incrementar el PIB industrial català. Aquest pla, dotat amb 30 milions d’euros, finança inversions de gran impacte als polígons d’activitat econòmica de la demarcació.

