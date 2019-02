La vaga general de la Intersindical-CSC serà el 7 de febrer

Donem suport a la vaga general convocada pels dies 5, 6 o 7 de febrer i cridem a la participació a tots els centres educatius. — USTEC•STEs (IAC) (@USTECSTEs) 27 de gener de 2019

La lluita social se suma a la nacional. I és que després d'uns primers dies de dubte, la Intersindical-CSC ha acabat convocant una vaga general prèvia al judici de l'1-O, pel dijous 7 de febrer. Aquesta se celebrarà tan sols cinc dies abans de la previsió d'inici del judici al Tribunal Suprem, que es calcula que serà el 12 de febrer. El preavís d'aturada ja consta, des de fa dies, als responsables del Departament de Treball.Els motius principals de la vaga, que es convoca sota el lema "Sense drets no hi ha llibertat", són la derogació de la reforma laboral, un salari mínim de 1.200 euros, la recuperació de les lleis socials vetades pel Tribunal Constitucional, la plena igualtat de tracte i oportunitats als centres de treball i un servei públic de qualitat i amb condicions laborals dignes.La CUP va ser una de les primeres que, només conèixer-se la convocatòria, s'hi va adherir públicament. "Sobren raons per una vaga general", va afirmar el portaveu de la CUP al Parlament, Carles Riera, referint-se a la necessitat de mobilitzar-se pels drets civils i polítics. "Cal defensar els drets socials i laborals, que estan amenaçats des de fa temps; però és que també estan en perill els drets civils i polítics, com hem pogut observar amb les darreres detencions a Girona d'activistes polítics i sindicals, entre ells sindicalistes de la Intersindical i alcaldes de la CUP", va assenyalar.També el president de la Generalitat, Quim Torra, que divendres passat ja va dir a l'exterior de la presó de Lledoners que li sembla "perfecte" que hi hagués organitzacions que consideressin que calia fer vaga els dies previs a l'inici del judici. A la vaga també s'ha adherit el principal sindicat d'ensenyament de Catalunya (USTEC-STEs), així com de l'ANC i Òmnium Cultural. Per la seva part, ERC, JxCat, Demòcrates i els comuns també hi han mostrat públicament el seu suport tot i que han de decidir com hi participaran.Des del món sindical, CCOO ha considerat legítimes les reclamacions, però asseguren que les mobilitzacions no interpel·len a tota la societat catalana. Per això, la portaveu del sindicat, Montse Ros, va indicar que es prepararien accions i actes de "perfil propi" juntament amb l'UGT, l'altre gran sindicat amb qui van mantenir reunions la setmana passada. Els independentistes de CCOO, però, han lamentat el posicionament del sindicat i han denunciat que aquest no doni suport a la vaga. Creuen que la convocatòria interpel·la la majoria de la població catalana perquè "tots el sondejos d'opinió mostren que el 80% dels catalans no estan d'acord amb aquesta farça de judici ni amb l'empresonament o exili injust".

