El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha subratllat la "relativa estabilitat" política d'Espanya comparada amb un context internacional ple d'incerteses. Gual ha fet aquesta valoració en la roda de premsa de presentació de resultats de l'entitat, aquest divendres a València . Segons ell, la situació és "políticament complexa" però millor que la d'altres indrets. "Es compleixen els paràmetres constitucionals de l'evolució regular de les institucions i dels diferents poders de l'Estat".En el transcurs de la seva intervenció inicial, Gual s'ha referit a les incerteses globals, que van de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina al debat encès al Regne Unit entorn el Brexit. Pel que fa a l'escenari europeu, ha destacat els interrogants sobre la solidesa de l'economia italiana i com pot afectar la zona euro. En comparació amb això, la situació a Espanya és millor.Sobre la incidència del context polític en l'economia catalana, Gual ha estat molt prudent. No ha volgut polemitzar amb el president de Banc Sabadell, qui recentment ha dit que el procés afectaria negativament l'economia de Catalunya i s'ha limitat a assegurar que "és difícil especular" i que històricament l'economia catalana presenta "una alta correlació amb l'espanyola, però sol registrar pujades més fortes quan l'espanyola va bé i baixades més suaus quan va malament".El grup Caixabank ha guanyat 1.985 milions d'euros l'any, el que representa un increment de beneficis del 17,8% respecte l'any anterior, segons ha informat l'entitat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'entitat, que presideix Jordi Gual, atribueix els resultats a la fortalesa dels ingressos 'core', una aportació superior del banc portuguès BPI, que ja controla al 100%, i la reducció de les dotacions.El resultat es basa en el creixement dels ingressos, amb un marge brut del 6,65%, fins als 8.767 milions d'euros, un increment impulsat pels ingressos "core" del negoci (el marge d'interessos, les comissions, els ingressos del negoci d'assegurances, la posada en equivalència de Segurcaixa Adeslas i les participacions del banc portuguès BPI). El marge d'interessos creix un 3,4%, fins a situar-se en els 4.907 milions.Aquest resultat, que CaixaBank ha presentat aquest matí a València -on va traslladar la seu la tardor passada arran de la situació política a Catalunya-, suposa un salt endavant respecte els 1.684 milions de guanys obtinguts en l'exercici del 2017.Jordi Gual, president del grup CaixaBank, ha afirmat que no només han tancat el balanç del 2018, sinó també el període marcat en el Pla Estratègic 2015-18. Gual ha assegurat que "s'han assolit els objectius estratègics que ens havíem marcat", que eren reforçar el lideratge comercial, focalitzar-se en el negoci "core" i una millora de la rendibilitat.Gual ha definit el 2018 d'"any molt exigent", amb les incerteses que ha suposat la guerra comercial, el Brexit i els dubtes que planegen sobre l'economia italiana. Ha previst un 2019 amb "un creixement de l'economia raonablement bo".En paraules de Gual, "poques entitats a Europa poden mostrar uns nivells de rendibilitat i un nivell d'ingressos comparables als de CaixaBank", i això, ha subratllat, en un moment difícil i amb uns tipus baixos. Ha emfasitzat que l'entitat té ja setze milions de clients entre Espanya i Portugal.El conseller delegat, Guillermo Gortázar, ha exposat amb detall les dades dels resultats. Ha destacat els factors que expliquen les dades: l'èxit comercial, la reducció dels reducció d'actius problemàtics i la millora de la rendibilitat. Comercialment, CaixaBank ha consolidat el seu lideratge en banca digital i de particulars, amb una millora en la quota de mercat. En penetració de particulars, la quota és del 29,3%, un 1,1 percentual més. En banca digital, CaixaBank té la base de clients digitals més gran de l'estat espanyol (6 milions).Ahir mateix, l'entitat va fer públic que una altra bona dada: ha multiplicat per vuit les dades de pagament mòbil en un any i ha assolit els 885 milions de facturació en compres, un increment important respecte a l'exercici anterior, quan es van dur a terme 3,7 milions d'operacions amb aquest sistema Unes xifres que, si ja demostren l'auge del mòbil com a mecanisme de pagament en general, i dels clients de CaixaBank especialment, confirmen el lideratge de l'entitat en el pagament mòbil a l'estat espanyol, amb una quota de mercat del 40,8%.D'altra banda, s'ha aconseguit reduir els actius problemàtics i "non-core": els saldos dubtosos baixen fins als 11.195 milions (que suposa una reducció de 3.110 milions el 2018) i de la ràtio de morositat, que ha baixat fins al 4,7% (era del 6% a finals del 2017). Gortázar ha destacat també la decisió de no invertir en Repsol. En el trimestre anterior, es van incloure els 453 milions en resultat negatiu fruit de l'acord de venda de la participació del 9,36% que l'entitat mantenia a Repsol.De cara a l'horitzó immediat, Gortázar ha destacat que hi ha molts reptes que l'entitat ha d'afrontar: el canvi en el comportament dels clients, amb un ús creixent dels canals digitals, la necessitat de fortes inversions en la transformació del negoci o la prolongació del període de tipus baixos.Fa poques setmanes, CaixaBank va presentar un ERO que afecta 2.157 treballadors en el marc del Pla Estratègic 2019-2021. A la pregunta sobre les negociacions amb els sindicats, Gual ha subratllat que la cultura empresarial de l'entitat es basa en la "negociació" i que està convençut que s'arribarà a una cord amb els sindicats des del "realisme".El novembre passat, CaixaBank va presentar el seu nou Pla Estratègic per als anys 2019-21. Els elements centrals són mantenir el lideratge com a grup financer, accelerar la transformació digital per guanyar més eficiència, generar una rendibilitat atractiva per als accionistes i ser referents de gestió responsable i de compromís social. "Els nostres clients ens elegeixen per la nostra manera de fer banca i, també, per estar compromesos amb la societat", ha dit aquest divendres Jordi Gual. Ha recordat el vincle amb l'Obra Social de la Caixa, amb un pressupost de 520 milions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor