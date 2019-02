Joan Bonanit anirà a Madrid

Amb un nus a l’estómac i amb el cor encongit us dic fins aviat. Ens veiem a Madrid. Us estimo! #FreeTothom #Absolució pic.twitter.com/fafQVwivYX — Joan #BonaNit (@Joan_BonaNit) 1 de febrer de 2019

ULTIM BONA NIT A LLEDONERS! Moltes emocions, molta rabia i moltes llàgrimes! pic.twitter.com/xMLlPvZ0Y1 — Ja N'hi Ha Prou (@JaNhiHaProu2) 31 de gener de 2019

Joan Bonanit i el grup de persones que l'acompanyen en la salutació als presos polítics des del camp de Lledoners es desplaçaran a Madrid seguint l'estela dels presos en el seu camí cap al judici que ha de començar en breu , segons ha confirmat apoc després de l'inici del trasllat.Hores d'ara, Joan Bonanit encara no ha concretat quin dia hi aniran ni si la seva acció serà similar a la que feia cada nit al Bages, o per les característiques de l'entorn de la presó de Soto del Real hauran de buscar alternatives.En tot cas, els canvis que va fer Joan Bonanit en la seva particular salutació, incorporant "Mai no us deixarem sols", tindrà continuïtat en els propers dies.Joan Bonanit s'ha acomiadat dels presos polítics per última vegada a Lledoners i ho ha fet molt acompanyat i més emocionat que mai. "Amb un nus a l'estómac", "llàgrimes" i "fins aviat" són alguns dels missatges més repetits entre els assistents al comiat dels presos polítics a Lledoners.Els presos polítics s'han acomiadat amb missatges publicats a Twitter entre aquest dijous al vespre i divendres al matí, abans del trasllat a Madrid per encarar el judici de l'1-O. L'exconsellera Dolors Bassa assegura que va cap a la cita judicial "ferma i segura" per defensar la democràcia, mentre Carme Forcadell, Quim Forn i Jordi Turull han agraït l'escalf rebut. Oriol Junqueras ha subratllat que lluitaran per l'absolució, i Raül Romeva ha reivindicat el "pacifisme". Jordi Cuixart s'ha mostrat disposat a aprofitar el judici per "acusar l'Estat". L'exconseller Josep Rull ha dit que s'ha sentit molt emocionat i que "la vostra dignitat és la nostra dignitat".Al missatge que ha fet arribar, Bassa també explica que ha mirat la llum dels municipis entre reixes de matinada, i que té "el desig i l'esperança" de tornar a l'Empordà en llibertat. D'altra banda, l'expresidenta del Parlament ha asseverat que tornen a Madrid amb "el cap ben alt" i carregades de "determinació" per desmuntar totes i cadascuna de les "mentides" del procés judicial.

