El petit Nicolás funda un partit per presentar-se a les eleccions europees

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut popularment com el petit Nicolás, torna a ser protagonista. Aquesta vegada però, no té res a veure amb cap cas d'usurpació de funcions públiques, malversació o derivats, sinó amb la fundació d'un nou partit polític. Ho ha avançat El Español , que assegura que el petit Nicolás ha fundat un partit "apolític" -que evidentment lidera- amb el qual pretén presentar-se a les eleccions europees del maig.Segons informa el mitjà digital, el partit es dirà Influència Jove i la setmana que ve tindrà enllestits els estatuts per registrar oficialment la formació. Es defineix com un partit que busca captar el vot dels joves entre 18 i 35 anys, concretament dels millennials, i ho vol aconseguir amb la introducció d'influencers i personalitats joves conegudes a la seva candidatura.Entre les mesures que voldria impulsar Influència Jove podrien trobar-se un IRPF reduït per als joves, la creació d'un Ministeri d'Emprenedoria o que les escoles i instituts incloguin classes de nutrició.Francisco Nicolás haurà d'anar a judici per fer-se passar per membre de la Casa Reial i per assessor de l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. L'Audiència Provincial de Madrid ha citat el noi el pròxim 20 de maig, acusat d'usurpació de funcions públiques, malversació i falsedat per intentar estafar un empresari gallec fent-se passar per membre de la Casa Reial i del govern.El jove va ser absolt el passat maig del 2018, després de ser diagnosticat d'un trastorn de personalitat narcisista per un metge privat i l'equip forense de l'Audiència de Madrid.

