Torra apel·la a la comunitat internacional a les portes del judici: «És un problema europeu»

El judici, ha assenyalat, "interpel·la" tota la ciutadania, incloses les institucions i el Govern. "Siguem dignes del moment històric que ens ha tocat viure. Tornem a demostrar el nostre compromís amb la veritat i el futur de tots els catalans. Democràcia, no violència, justícia i llibertat", ha remarcat, ja en la part llegida en català.

El Govern s'ha reunit de manera extraordinària aquest divendres per donar la màxima transcendència al trasllat dels presos a Madrid per afrontar el judici al Tribunal Suprem que començarà el 12 de febrer . Un cop acabada la cita, el president de la Generalitat, Quim Torra, i els membres de l'executiu s'han dirigit a la Galeria Gòtica per fer una declaració institucional. El text llegit majoritàriament en anglès insisteix en demanar "coratge" al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer "canvis democràtics" a l'Estat i apostar per l'autodeterminació i ha apel·lat a la comunitat internacional per tal que es mostri vigilant davant del procediment obert per la justícia espanyola.Torra ha estat insistent a l'hora de demanar a la comunitat internacional i a les institucions que observen els drets humans a vigilar de prop el cas. "El problema dels processats en aquest judici, el problema dels demòcrates catalans, és també un problema de la comunitat internacional i, especialment, de la Unió Europea. Som ciutadans europeus amb uns drets i unes llibertats que han de ser protegits per les institucions comunitàries. Actuarem com la veu dels encausats, per la condemna als drets que no hauria d'haver passat en el segle XXI", ha indicat durant la compareixença, acompanyat de tot l'executiu", ha recalcat el dirigent independentista.El president ha recollit les ganes dels presos d'anar al Suprem a explicar exactament què ha passat, i ha assenyalat que el Govern estarà al costat de les famílies. Torra ha fet un repàs de totes les accions "repressives" de l'Estat des de l'1-O, i ha destacat que hi ha una estratègia "premeditada" per acabar amb l'independentisme. "Ens comprometem a no defallir. Per això, també, demanem al govern espanyol valentia, coratge i voluntat d'emprendre els canvis democràtics que Espanya necessita per homologar-se a les democràcies plenes i avançades del món. I l'única fórmula que pot garantir aquests canvis és el diàleg, la negociació i l’exercici del dret d’autodeterminació de Catalunya", ha especificat Torra, que no ha fet servir el castellà."Es jutjaran persones honorables. Som davant d'un judici contra el dret a a l'autodeterminació i la democràcia. Els presos han estat traslladats aquest divendres a Madrid, i en una reunió els hem dit adeu", ha llegit, fonamentalment en anglès, el president. "Confiem en la seva fortalesa. No s'han de defensar de res, perquè no han comès cap crim. Denunciarem l'Estat per la repressió i la conculcació dels drets fonamentals", ha recalcat el dirigent independentista.Torra i els membres del Govern -amb l'excepció de Jordi Puigneró i d'Alfred Bosch, de viatge oficial- han arribat abans de les set del matí a Brians 2 per reunir-se amb els presos polítics. És l'última vegada que es veuran en territori català abans que comenci el judici. La cita a la presó de Sant Esteve Sesrovires també ha servit de retrobament entre els reclosos a Lledoners i Carme Forcadell i Dolors Bassa, empresonades en centres diferents.El president de la Generalitat té previst assistir a sessions des de la sala on es jutjarà la cúpula del procés, i en ocasions hi anirà acompanyat del vicepresident Pere Aragonès. De moment, això sí, ha suspès la taula de partits que hi havia prevista aquesta tarda amb els grups parlamentaris de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, el PSC i Catalunya en Comú Podem. No hi ha data prevista encara per recuperar la reunió.

Declaració institucional am... by on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor