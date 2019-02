De la presó preventiva a les euroordres a la carta: deu ombres de la causa de l'1-O

Oriol Junqueras i Cristóbal Montoro, en una reunió del consell de política fiscal i financera Foto: ACN

L'exministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, no es pensava que acabaria assenyalat per Ciutadans acusat de col·laborar amb l’independentisme. Els líders independentistes són sospitosos, a ulls de la maquinària judicial i policial espanyola, d’haver malversat diner públic durant el procés, especialment en la celebració del referèndum. El problema és que les finances de la Generalitat estaven controlades des del 2015 i totalment intervingudes des del juliol de 2017, quan la conselleria d’Economia havia de comunicar al ministeri en què es gastaven els diners.Precisament per això, Montoro va deixar clar que no hi havia pogut haver malversació en el cas del referèndum. "No sé com es va pagar, però no va ser amb diners públics" , admetia l’abril de l’any passat, i de fet, així li ho va explicar al jutge Pablo Llarena quan el magistrat del Suprem li va demanar per escrit les proves per negar la malversació. Aleshores, Montoro va dir que no tenia informació per justificar que l’1-O s’hagués pagat amb diners públics. En qualsevol cas, la Guàrdia Civil ha xifrat en 1,9 milions els diners presumptament malversats pel Govern.