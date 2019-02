Gairebé 20 milions de turistes estrangers van visitar Catalunya el 2018

Catalunya es va mantenir l'any passat com el principal destí de l'Estat pels turistes internacionals amb 19,1 milions de visites, les mateixes que el 2017, segons ha informat aquest divendres l 'Institut Nacional d'Estadística (INE) D'aquesta manera, el nombre de turistes es manté estable després que al 2017 es registrés un increment del 5,4%. A més, també és la comunitat on els visitants estrangers han fet més despesa, amb 20.606 milions d'euros, xifra que representa un increment un 7,2% respecte el 2017.La despesa mitjana per turista internacional va ser de 1.078 euros, un 7,2% més, i per persona i dia de 185 euros de mitjana, un 9,7% més. La durada mitjana del viatge es va situar en 5,8 dies, un 2,3% menys. Al conjunt de l'Estat, es van rebre 82,7 milions de turistes estrangers, un 1,1% més, i la despesa es va enfilar fins als 89.856 MEUR, un 3,3% més.

